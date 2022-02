‘Urucum’, álbum de Karol Conká, fala sobre as feridas da cantora

Mesmo ligada nas confusões do “BBB 22″, Karol Conká também está trabalhando em seu álbum, chamado “Urucum”. Previsto para ser lançado em março, o projeto vai atacar algumas feridas da ex-participante do reality show da Globo.

Ao todo, são 11 faixas inéditas escritas pela cantora após passagem turbulenta pelo “Big Brother Brasil 21″, onde ela foi taxada como vilã e saiu como uma famosa cancelada pelo público. “Tinha recém-saído do reality show, estava com várias questões para serem resolvidas, e esse álbum veio para completar esse processo terapêutico de me redescobrir, me curar das minhas feridas e parar de ferir”, contou a famosa à Rádio Bandeirantes.

Rapper brasileira Karol Conka Adolfo Santos Sonteria/Folhapress

Para quem não lembra, Karol saiu do “BBB 21′ com 99,17% e possui o maior índice de rejeição do programa. Sua eliminação foi marcante para todos, desde a produção até mesmo a artista, que ficou reclusa por um tempo e precisou de seguranças para deixar o Rio de Janeiro.

Segundo a cantora, a escolha do nome do projeto se deu pelas propriedades medicinais do Urucum. “Tem a ver com o que o álbum é para mim: algo que me fez bem aos olhos e coração; me trouxe renascimento e reaproximação à minha essência”, relatou Karol.

A cantora assumiu que uma das músicas do álbum foi feita para ela mesma. “Fiz uma canção para a minha animosidade. É um ritmo que eu mesma gostaria de ouvir quando estivesse ansiosa, com crise de ansiedade, nervosa ou estressada. Mas, não vou revelar o nome (da canção) ainda”, disse ela.

Conká e o “Prazer Feminino”

Karol Conka não tem medo de falar nada mesmo e, durante o programa “Prazer, Feminino”, do GNT,ela revelou que já foi pega se masturbando. “Eu tinha seis anos e me tocava; minha mãe me pegou e deu umas chineladas”, recordou a cantora, que alertou ainda sobre a falta de informação na época.

A ex-participante do “BBB 21″ contou, ainda, que era viciada na prática do auto prazer durante a adolescência e que, aos 19 anos, parava de trabalhar para ir ao banheiro se masturbar. “Eu achava que era um problema, mas no meu caso era descoberta do tesão. Eu também achava que estava fazendo errado até começar a ler que estava sentindo prazer comigo”.

Karol Conká estreia programa "Prazer Feminino", no GNT (Reprodução)

Ainda sobre sexo, Karol Conka contou que o reality show da Globo também mexeu com a sua libido sexual. “Achei nunca mais que ia sentir tesão. Eu fiquei tão brava comigo mesma porque me cobro muito também. Então, quando eu tenho essa autocrítica pesada, a libido foge”, explicou a rapper.

Após o desabafo, a ex-participante do “Big Brother Brasil” garantiu que hoje em dia o problema está resolvido. “A libido veio quando me reconectei com a minha essência”.

