Rainha Elizabeth envia mensagem aos atingidos pelas chuvas em Petrópolis

Uma mensagem divulgada nesta segunda-feira pela monarca do Reino Unido, a Rainha Elizabeth II, foi direcionada ao Brasil, especialmente para as vítimas atingidas pelas fortes chuvas que atingem Petrópolis desde o dia 15 de fevereiro, quando um forte temporal atingiu a região e, desde então, chuvas atingiram a região ao longo dos últimos dias.

No comunicado, divulgado através das redes sociais oficiais do Palácio de Buckingham, a Rainha enviou a seguinte mensagem: “Estou profundamente triste com ela pela trágica perda de vidas e destruição causada por terríveis enchentes no Brasil. Meus pensamentos e orações vão para todos aqueles que perderam suas vidas, seus entes queridos e suas casas, bem como os serviços de emergência e todos aqueles que trabalham para apoiar os esforços de recuperação”.

The Queen has sent a message of condolence to the people of Brazil following flooding in the city of Petrópolis, Brazil. pic.twitter.com/gzR8xAqK5T — The Royal Family (@RoyalFamily) February 21, 2022

De acordo com a prefeitura de Petrópolis, 114 corpos tinham sido sepultados até a noite do último domingo, 20. O trabalho do IML para a identificação e liberação dos corpos das vítimas continua sendo feito e atualmente cerca de 100 pessoas continuam desaparecidas.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para hoje, 21, pancadas de chuva ao longo do dia.

Rainha Elizabeth com Covid-19

No último domingo, 20, o Palácio de Buckingham confirmou que a Rainha Elizabeth II testou positivo para a Covid-19. A monarca do Reino Unido tem 95 anos, já foi vacinada com uma dose de reforço e, até o momento, apresenta “sintomas leves de resfriado”, segundo informações de Buckingham. Ela pretende permanecer em isolamento e manterá tarefas leves no trabalho, que incluem a leitura de documentos de ministros do governo do Reino Unido e de representantes da Commonwealth enviados a ela todos os dias, aprovando e assinando-os quando necessário.

De acordo com o The Sun, uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham disse que “existem procedimentos em vigor, mas houve uma onda em Windsor com vários casos entre os funcionários domésticos”.

“O clima no Castelo de Windsor é de cautela e não é motivo de alarme”, disse a correspondente da BBC para a realeza Daniela Relph, que acrescentou que há uma sensação de que será “o mais normal possível para a Rainha”.

No dia 10 de fevereiro, o príncipe Charles testou positivo para a Covid-19 e, no dia 15 de fevereiro, sua esposa Camilla também positivou para o vírus. O príncipe Charles teria se encontrado com a Rainha dois dias antes de seu diagnóstico positivo. Tanto Camilla quanto Charles permanecem em isolamento.