Os principais lançamentos da Netflix nesta semana, de 21 a 27 de fevereiro

Todas as semanas a Netflix disponibiliza novos conteúdos no seu catálogo. Entre 21 e 27 de fevereiro não será diferente: ao longo desta semana, séries, filmes, documentários e produções infantis entram para as opções da plataforma de streaming.

O destaque da vez é a série nacional De Volta aos 15, inspirada no livro homônimo da blogueira Bruna Vieira e estrelada por Maísa Silva (Carrossel) e Camila Queiroz (Verdades Secretas). Na seção internacional, estão o spin-off da série Vikings, Vikings — Valhalla, e a animação vencedora do Oscar de 2019 Homem-Aranha no Aranhaverso.

Terça-feira, 22 de fevereiro

Bruno Wallace — Na Raça

Esta série documental mostra como Bubba Wallace, o único piloto negro da NASCAR Cup Series, usa sua voz e talento para mudar o esporte.

Pega Ladrão!

Esta série combina toda a loucura dos desenhos clássicos com a diversão das escolhas interativas. Dos criadores de Black Mirror.

Quarta-feira, 23 de fevereiro

UFO

A jovem música Deniz se apaixona por um motociclista de origem simples. Porém, conflitos familiares e uma tragédia vão atrapalhar esse amor.

Quinta-feira, 24 de fevereiro

O Mundo de Karma — Clipes

Karma solta a voz — e os cabelos — nesta divertida seleção de músicas cheias de rimas e positividade!

Sexta-feira, 25 de fevereiro

De Volta aos 15

Ao ligar seu antigo computador, a protagonista de 30 anos é transportada, como mágica, para o primeiro dia no colegial, em 2006. Agora, ela vai tentar consertar a vida de todos ao seu redor, mas cada mudança no passado impacta o futuro de todos — e nem sempre para melhor.

Um Dia Difícil

Depois de tomar medidas extremas para encobrir um acidente, um policial corrupto começa a receber ameaças de uma misteriosa testemunha e as coisas saem do controle.

O Jogo da Fama

A atriz mais famosa da Índia desaparece, revelando verdades dolorosas por trás de uma fachada impecável.

Juvenile Justice

Uma juíza linha dura que acredita na justiça e na punição vive o dia a dia de um tribunal de menores infratores.

Madea — O Retorno

Madea está de volta! E sem paciência para aguentar os dramas familiares que ameaçam estragar a festa de formatura do neto.

Vikings — Valhalla

Nesta sequência de Vikings, cem anos se passaram e uma nova geração de heróis surge para forjar o próprio destino e fazer história.

Domingo, 27 de fevereiro

Homem-Aranha no Aranhaverso

Miles Morales é picado por uma aranha radioativa e usa seus novos poderes para lutar contra o crime com a ajuda de seus colegas de universos alternativos.

