Maria pede desculpas por sua agressividade no ‘BBB 22’: ‘Não tinha consciência’

Maria entra no camarote do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A expulsão de Maria do “BBB 22″ ainda está rendendo fora do reality show da Globo. A atriz e cantora esteve, no último domingo (20), no “Domingão com Huck” e falou sobre sua trajetória dentro da casa.

“Fiquei mais tranquila quando vi o VT [da agressão com balde contra Natália Deodato]. É delicado porque, no momento em que aconteceu, era nítido que eu não tinha consciência do que estava fazendo. Me senti provocada”, afirmou a famosa, que foi desclassificada do programa.

Maria deixa o "BBB 22" e aparece no "Caldeirão com Huck" (Fábio Rocha/Globo)

Segundo Maria, que conversou com Luciano Huck, durante o jogo as pessoas acabam reagindo de uma maneira inesperada. “Não era nem a minha vontade ir nela [Natália] naquele dia. No jogo da discórdia anterior, a gente foi no Douglas Silva e no Arthur, então, achei que ir nela era chutar cachorro morto. Quando acabou o jogo, eu me recolhi. Não me reconheci naquela atitude”, acrescentou.

A ex-sister ainda comentou sobre a sua vida fora do “BBB 22″ e afirmou que não reage desta maneira na vida real. “Aqui fora, eu não tinha essas reações. Aquele momento não me define. Eu reconheci o meu erro, não titubeei. Vi, fiquei triste, mas entendi. Eu recebi um acolhimento muito grande. Quando saí, só queria o acolhimento da minha família”, explicou a artista.

Ela encerrou a entrevista afirmando que acredita que tudo já estava escrito e que não poderia ser diferente. “Eu não teria entrado no ‘BBB’. Teria ido do mesmo jeito. Teria a mesma trajetória e cometeria os mesmos erros porque eu não chegaria no lugar no qual estou agora, de consciência e entendimento. Deus escreveu tudo da forma certinha, mesmo que tenha sido meio errônea. Foi pra ser assim”, filosofou.

A expulsão de Maria

Na manhã de terça-feira (15), a Maria foi chamada no confessionário do “BBB 22″ e soube da direção em desclassificá-la do reality show. A “punição” veio após a direção do programa analisar as imagens do jogo da discórdia, que ocorreu na segunda-feira (14), quando Maria agrediu Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi retirada da atração.

Vale destacar que no final do jogo, Maria foi conversar com Vinícius e admitiu o ódio por Natália, “Ela me deixou com muito ódio, muito ódio, muito ódio. Eu não raciocinei na hora que fiz”. A nova “cancelada” da 22ª edição do “BBB”conseguiu esquentar o clima nas redes sociais, fazendo Karol Conka e outros famosos se posicionarem.

