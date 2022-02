Gusttavo Lima rebate paternidade durante show: ‘Vamos beber que está difícil’

Gusttavo Lima é o mais novo famoso envolvido no tema paternidade. O cantor sertanejo foi apontado como pai de uma adolescente, que mora no interior de São Paulo. Segundo a mãe, ela se envolveu com o famoso no passado.

Nos últimos dias, Eloá Soares entrou na Justiça para provar que Gusttavo Lima seria o pai de sua filha. Ela alega ter se envolvido com ele em uma escola de música na cidade de Franca, no Interior de São Paulo. “Um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia e disse que tinha um ano a mais que eu, mas depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida”, afirmou.

Divulgação/Instagram

Sobre o assunto, o cantor, de 32 anos, se pronunciou publicamente em um show em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. “Imagina eu agora, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Tem base? Pelo menos assim, ela está falando que eu sou pai, né?”, começou o famoso.

Durante a apresentação, Gusttavo Lima continou sua defesa e disse que se relacionou com a mãe da adolescente quando ainda tinha 15 anos. “Mas na época eu só tinha 15 anos. E nem dinheiro para comprar um lanche eu tinha, quem dirá um motel. Cara, vou te contar um negócio para você. Eu ainda desisto disso. Então, vamos beber que está difícil”, disparou ele, em vídeo divulgado pela página de fofocas Choquei.

Gusttavo Lima comentou sobre a suposta filha que tem pra assumir. É o pai ou não é o pai? 😂👀 pic.twitter.com/ntNSyrUNlr — ANTONIO SERTANEJO 🤠 (@sertanejoantoni) February 20, 2022

Show de Gusttavo Lima

Atualmente, Gusttavo Lima está em turnê pelo país para divulgar as músicas de seu último álbum “Buteco in Boston”, que foi lançado no fim do ano passado e vem crescendo nos rankings de mais ouvidos, graças à canção “Bloqueado”, principal single de divulgação.

Em São Paulo, a sua última apresentação foi na sexta-feira (18), na cidade de São Bernardo do Campo, região metropolitana, onde cantou ao lado das duplas Cesar Menotti & Fabiano e Bruno & Denner.

