‘Ele não é homem suficiente para ir na Jade’, diz Laís sobre Arthur Aguiar após formação de paredão no BBB

Como de costume, após a formação do paredão do BBB 22, no último domingo (20), a conversa rolou solta pela madrugada. No Quarto Lollipop, Eliezer disse que Arthur Aguiar não concordou com a indicação pelo grupo do Quarto Grunge. Laís, por sua vez, afirmou que a intenção do ator era votar nela. “Ele tá focado em mim e quer atingir a Jade também, já que sou próxima dela. Ele não é homem suficiente para ir nela. É moleque.”

A influenciadora digital foi líder por duas semanas consecutivas e, em ambas, colocou Arthur na berlinda.

Eslovênia, que também estava na roda, comentou: “Acho que ele vai mudar muito comigo”. Laís respondeu: “Ele vai te acolher mais. Ele é estrategista. Ele não consegue assumir os B.Os dele”, disse a médica.

Votação diferente

Neste domingo (20), os moradores da casa tiveram que votar em uma nova dinâmica, em que foram divididos em três grupos. Cada um deles tinha que escolher, em consenso, um participante para ir para berlinda.

Arthur, como anjo da semana, protegeu Natália, a salvando de estar em um quarto paredão. Em seguida, Lucas escolheu Brunna Gonçalves para enfrentar a votação popular.

Na formação pela casa, os participantes foram divididos entre Laís, Jade Picon, Larissa, Eliezer, Vinicius, Eslovênia e Brunna Gonçalves (Quarto Lollipop); Paulo André, Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Douglas Silva e Gustavo (Quarto Grunge) e Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Tiago Abravanel (Confessionário). O primeiro grupo votou em Jessilane, o segundo em Eliezer e o terceiro em Paulo André.

Gustavo já estava na berlinda do Big Brother Brasil. Ele foi indicado por Brunna, que atendeu o big fone última na sexta-feira (17).

Assim, o quinto paredão do BBB 22 foi formado por Brunna, Gustavo, Jessilane, Eliezer e Paulo André. Todos, exceto a esposa da cantora Ludmilla, que foi indicada pelo líder, participaram da prova bate-volta, que salvou dois emparedados.

