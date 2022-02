‘BBB 22’: Sem pudor? Tamanho do ‘documento’ de Eli vem à tona

Eliezer, participante da pipoca, do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A última festa do “BBB 22″ rendeu muito assunto aos brothers e sisters. Após a balada, Vyni não segurou a curiosidade e questionou Eliezer sobre o tamanho de seu órgão genital. A cena aconteceu em um dos quartos do reality show da Globo.

Durante uma conversa, que acontecia enquanto Eli se trocava, Vyni surpreendeu, mais uma vez, o amigo e questionou: “Acho que tem entre 16cm e 18cm, né?”, quis saber o influenciador digital.

Vyni sobre o pau do Eliezer: 16 ou 18 e alguma coisa.

Em seguida, sem vergonha nenhuma, Eliezer, que já se envolveu com duas sisters, respondeu o amigo de confinamento: “Acertou, isso mesmo”, disse o empresário que já foi para o edredom com Maria e Natália.

Depois, Vyni e Eli continuaram a conversa picante e o influenciador digital perguntou se o amigo gostaria de depilar o ânus. “Pra que vou depilar meu c*?”, perguntou o empresário. “Vai que tu fica com uma mulher que gosta de fazer um fio terra?”, respondeu o estudante de direito.

“Eu quero é saber que horas tu viu meu p*ru”, continuou Eli. “Deu pra ver a entradinha… Tava cheio de cabelo, parecia uma florestinha”, replicou Vyni.

Eliezer pergunta se herpes pode passar para partes íntimas Twitter (Reprodução)

Fora da casa do “BBB 22″, a amizade dos brothers está tomando um outro rumo. Para alguns fãs do reality show da Globo, Vyni está apaixonado por Eliezer, já que eles estão cada vez mais próximos.

Em conversa com Tiago Abravanel, o cearense observou o melhor amigo e acabou soltando uma discreta declaração para o rapaz. “Eu te amo”, disse Vinícius. O comentário do brother aconteceu em meio ao beijo de Natália e Eliezer.

O neto de Silvio Santos tentou minimizar a dor do influenciador cearense. “Fala, Vinicius!”, pediu o ator. “Eu te amo, Eli. Te amo, cara de c*”, gritou Vyni. Pouco depois, o brother do grupo pipoca disse que não tem como fazer nada, só sentir a sensação. “Ele te ama de coração. Não sei se é do jeito que você gostaria”, lamentou Abravanel.

