‘BBB 22’: Pedro Scooby choca ao revelar que não toma banho todos os dias

As revelações sobre a vida pessoal dos famosos não param de chocar a audiência do “BBB 22″. Dentro da casa do reality show da Globo, Pedro Scooby abriu o jogo ao falar sobre os seus hábitos na hora do banho.

Em conversa com Eliezer, que também anda falando sobre sua intimidade, e Paulo André, o surfista revelou que toma apenas um banho a cada dois dias quando está na Europa. “Vai morar lá, então, pra ver o frio”, justificou Scooby.

Em seguida, Paulo André, que já esteve na Suíça, contou sua experiência.: “Ah, eu nunca peguei -6ºC na Suíça, não...”, rebateu o atleta.

Gente, o Pedro Scooby segue sem banho? Vitube fazendo escola no #BBB22 🗣🗣 pic.twitter.com/xe2xnrCyCN — Romero Ferro (@FerroRomero) January 19, 2022

O famoso ainda afirmou que levava suas partes íntimas na pia, sem precisar tomar banho. “O p**to pode ser na pia mesmo, pô. Somos do mesmo país em que um toma banho três vezes por dia, enquanto outro não pode tomar nenhum. O europeu tem uma consciência um pouco melhor”, afirmou o ex-marido de Luana Piovani.

Quem também falou sobre suas partes íntimas no “BBB 22″ foi Eliezer, que após a balada do fim de semana, foi questionado por Vyni sobre o tamanho. A cena aconteceu em um dos quartos do reality show da Globo.

LEIA TAMBÉM:

Gente? E o Pedro Scooby que falou que não tomaria banho porque já tomou banho de piscina… #BBB22 pic.twitter.com/a0LyQpilMJ — Blackout #BBB22 (@blackoutcharts) January 18, 2022

Durante uma conversa, que acontecia enquanto Eli se trocava, Vyni surpreendeu, mais uma vez, o amigo e questionou: “Acho que tem entre 16cm e 18cm, né?”, quis saber o influenciador digital.

Em seguida, sem vergonha nenhuma, Eliezer, que já se envolveu com duas sisters, respondeu o amigo de confinamento: “Acertou, isso mesmo”, disse o empresário que já foi para o edredom com Maria e Natália.

Depois, Vyni e Eli continuaram a conversa picante e o influenciador digital perguntou se o amigo gostaria de depilar o ânus. “Pra que vou depilar meu c*?”, perguntou o empresário. “Vai que tu fica com uma mulher que gosta de fazer um fio terra?”, respondeu o estudante de direito.

LEIA TAMBÉM: