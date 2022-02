A série All of Us Are Dead, a mais recente produção de zumbis coreana, é o terceiro K-drama a ficar entre os melhores do mundo na Netflix.

Rapidamente, a produção ganhou destaque internacional, principalmente entre os jovens, sendo comparada com ‘Round 6′, produção lançada em setembro do ano passado.

Como já detalhado anteriormente, a plataforma americana tem demostrado cada vez mais interessada em conteúdo coreano, com grande sucesso entre os espectadores.

Crédito (Reprodução)

Série de zumbi coreana da Netflix

Para quem ainda não viu All of Us Are Dead, a produção aborda uma epidemia mortal surge em uma escola.

Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.

No Brasil, é possível acompanhar a nova produção pela Netflix. Confira trailer de All of Us Are Dead:

‘All of Us Are Dead’: haverá uma segunda temporada?

Até o momento, a Netflix não anunciou oficialmente, nem deu qualquer indicação de confirmar uma segunda temporada de All of Us Are Dead, como detalhado pelo site ‘El Comercio’.

No entanto, a partir do roteiro e do final da primeira temporada, tudo parece indicar que existe a possibilidade de uma segunda temporada do drama coreano.

Ainda de acordo com as informações, a nova temporada poderia explorar sobre a mutação do vírus, os infectados e uma possível cura.

Contudo, a primeira temporada foi liberado no dia 28 de janeiro (pouco menos de 30 dias). Se confirmado, os rumores sugerem uma nova temporada apenas em 2023.