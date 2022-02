Marília Mendonça será homenageada no remake da novela ‘Pantanal’

Marília Mendonça continua sendo homenageada na televisão e, com a chegada do remake da novela “Pantanal”, na Globo, os fãs da rainha da sofrência vão recordar de alguns sucessos, já que algumas de suas músicas estarão na trilha sonora.

Além dos hits de Marília, a nova versão da trama, escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa, será embalada por canções de Paula Fernandes, Leonardo, Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo.

Marília Mendonça ensinou sobre amor próprio em suas canções (Foto: Divulgação)

Ainda sobre a trilha sonora de “Pantanal” algumas músicas que fizeram parte da versão original, como “Comitiva Esperança”, de Sérgio Reis, “Saudade”, de Renato Teixeira, “Chalana”, de Arlindo Pinto e Mário Zan, e “Tocando em Frente”, de Maria Bethânia, serão regravadas.

Escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, o remake de “Pantanal” está sendo gravado nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e, ainda, no Mato Grosso do Sul. A previsão de estreia é dia 14 de março.

Nesta nova versão, o ator Renato Góes viverá José Leôncio, protagonista da primeira fase de “Pantanal”. Ele fará o papel que foi de Paulo Gorgulho. Já o veterano Marcos Palmeira, que esteve também na versão original, interpreta o mesmo personagem de Renato na segunda fase do folhetim.

Juliana Paes interpreta Maria Marrua no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Para interpretar Juma Marruá, mocinha vivida por Cristiana Oliveira na primeira versão, exibida pela TV Manchete, a direção da trama escalou Alanis Guillen. Já a mãe dela será feita por Juliana Paes.

Os atores Gabriel Stauffer e Caco Ciocler vão dividir o papel do médico Gustavo, que irá transitar nas duas fases do remake. Outro ator confirmado em “Pantanal” é Silvero Pereira fará outro vaqueiro, Zaqueu, que será homossexual assumido na história. A vilã Guta será vivida por Julia Dalavia.

