‘Além da Ilusão’: Bárbara Paz está radiante ao interpretar a vilã da trama

Com um elenco de peso, a novela “Além da Ilusão” estreou na programação da Globo com uma história romântica, mas cheia de surpresas, como o retorno de Bárbara Paz aos folhetins da emissora carioca.

Na produção de época, a atriz, que estava longe das novelas desde 2017, interpreta Úrsula, uma vilã que é mãe de Joaquim (Thiago Voltolin/Danilo Mesquita), que também fará muitas maldades durante a história criada por Alessandra Poggi.

Bárbara Paz interpreta vilã na novela "Além da Ilusão", da Globo (Divulgação/Globo)

Em “Além da Ilusão”, Úrsula é uma mulher de origem humilde, que perdeu sua família na juventude e precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Neste momento, ela encontra o apoio da família de Eugênio, interpretado por Marcello Novaes, onde trabalha como cozinheira.

Alguns anos se passam e a personagem de Bárbara Paz acaba se apaixonando por Eugênio e, neste momento, o lado sombrio começa a aparecer, já que o rapaz não é apaixonado por ela e sim por Violeta, mãe da personagem de Larissa Manoela. Confira abaixo o resumo dos capítulos desta semana!

Segunda-feira: 21/02

Assustado com a presença da polícia, Davi assume a identidade de Rafael. Jacinto declara que Rafael está em coma, sem documentos que o identifiquem. Davi tem alta hospitalar e Jacinto informa que os donos da Tecelagem Tropical vieram lhe pegar. Violeta e Eugênio se apresentam a Davi. Matias tem uma nova crise ao conhecer Davi como Rafael. Augusta reconhece Davi e confronta o mágico, que teme encontrar Isadora. Úrsula avisa a Joaquim que Isadora voltou para Campos com Arminda. Bento descobre que Lorenzo pagou para publicar seu conto no jornal. Fátima, Olívia, Felicidade e Emília decidem ajudar Bento. Isadora chega a Campos, mas é surpreendida por Joaquim.

Terça-feira: 22/02

Danilo Mesquita interpreta filho de Bárbara Paz, na novela "Além da Ilusão", da Globo (Divulgação/Globo)

Joaquim questiona Isadora sobre traição e Eugênio aconselha o rapaz. Constantino pune Arminda. Augusta ajuda Davi, que se prepara para fugir. Isadora pergunta sobre Rafael, com a intenção de trabalhar em sua equipe na fábrica. Davi tenta fugir, mas é interpelado por um acidente e acaba conhecendo Isadora. Jacinto pede que Davi repouse. Davi e Isadora gostam um da outro. Violeta desconfia das desculpas de Davi e Augusta tenta despistá-la. Augusta sugere que Davi assuma de vez a identidade de Rafael. Heloísa garante a Leônidas que não se envolverá com ele. Isadora ameaça adiar o noivado, caso Úrsula não ajude Arminda.

Quarta-feira: 23/02

Úrsula intercede por Arminda e Constantino libera a filha do castigo. Davi confessa seu encantamento por Isadora e Augusta aconselha o rapaz a não investir em seu sentimento. Bento diz a Olívia que deseja trabalhar na fábrica e abandonar o sonho de ser escritor. Isadora insiste para que Joaquim a ajude a trabalhar na fábrica. Eugênio nomeia Isadora como gerente de vendas. Antenor propõe um contrato de trabalho a Bento como escritor. Joaquim trama contra o trabalho de Isadora. Bento pede Letícia em casamento. Isadora ciceroneia Davi na tecelagem e Joaquim os interpela.

Quinta-feira: 24/02

Personagens de Marcello Novaes e Malu Galli vivem entre tapas e beijos, na novela "Além da Ilusão", da Globo (Reprodução/Globo)

Joaquim beija Isadora na frente de Davi. Joaquim tem uma ideia para atrapalhar o trabalho de Isadora, mas a menina garante que cumprirá a tarefa. Matias tem uma nova crise e Violeta pede que Leônidas fique ao lado do marido durante o jantar de noivado de Isadora. Violeta faz questão da presença de Davi no jantar. Felicidade passa mal e Olívia a ampara. Felicidade confessa a Olívia que está grávida e teme a reação de Onofre. Bento e Letícia planejam seu casamento. Davi ajuda Isadora a cumprir a difícil meta de trabalho que Joaquim lhe deu. Isadora se apressa para seu jantar de noivado, mas acaba dormindo no trem. Davi hesita em acordar Isadora.

Sexta-feira: 25/02

Davi desperta Isadora. Joaquim fica transtornado com o atraso da noiva e Eugênio tenta acalmá-lo. Bento paga uma parte de sua dívida com Lorenzo, ainda que à revelia do amigo. Joaquim tem uma crise de ciúmes ao descobrir que Davi ajudou Isadora. Giovanna comenta com Benê sua preocupação com Lorenzo. Por insistência de Eugênio, Joaquim pede desculpas a Davi por seu comportamento. Davi confessa a Augusta que está apaixonado por Isadora. Julinha revela a Arminda que perdeu seu vestido no jogo. Lorenzo se desespera ao perder suas economias no cassino. Matias fala sobre Davi com Leônidas. Davi vê Isadora com a pulseira de Elisa.

Sábado: 26/02

Rafael Vitti interpreta um mágico na novela "Além da Ilusão", da Globo (Reprodução)

Davi comenta com Augusta sobre a pulseira de Elisa. Arminda confidencia a Isadora que se encantou com Marcos. Embriagado, Lorenzo desmaia no canavial. As alianças de Joaquim desaparecem e Augusta desconfia de Davi. Marcos e Arminda se beijam, e a moça chantageia Julinha. Onofre discute com Felicidade. Matias tem uma crise ao ouvir Joaquim pedir a mão de Isadora em casamento e arruína a festa de noivado da filha. Felicidade revela a Letícia que está grávida e pede que a filha guarde segredo. Joaquim confessa a Constantino que tem medo de Isadora desistir de seu casamento. Davi decide fugir e Isadora o flagra novamente.

