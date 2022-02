Viviane Araújo chora de emoção e anuncia a gravidez de seu primeiro filho

A atriz Viviane Araújo, de 46 anos, usou as redes sociais neste sábado para fazer um grande anúncio, a gravidez do seu primeiro filho. Ela já havia dito a amigos mais próximos que estava tentando engravidar desde seu casamento com Guilherme Militão, em setembro do ano passado.

A rainha da bateria da escola de samba Salgueiro disse que vai comemorar a vinda do primeiro filho na quadra da escola na noite deste sábado. Ela convidou amigos e familiares para a comemoração.

Apesar da gravidez, Viviane já deixou claro que pretende desfilar pela escola em abril, quando estão programados os desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro, apesar da gravidez.

Na postagem que fez no Instagram para anunciar a gravidez, ela abraça o marido e chora de emoção.

Vocês não têm noção da emoção que senti neste momento!!! Meu sonho se tornou realidade! E tinha que ser com você, meu amor! Simmmmm! Eu estou GRÁVIDA!!! ! E como é bom poder compartilhar com vocês tamanha felicidade!!! Já não aguentava mais! Rsrs Que nosso bebê venha encher nossas vidas ainda mais de amor, luz e esperança — Viviane Araújo, em postagem no Instagram

Não vou passar pano!

O ex-BBB Gil do Vigor não gostou nada da atitude de jade Picon, uma das candidatas ao prêmio de R$ 1,5 milhão desta temporada do Big Brother Brasil 22. Durante sua participação no programa Mais Você, o economista reprovou a atitude da influenciadora na festa da última sexta-feira.

De volta à Xepa e sem nenhuma estaleca, Jade cobrou dos outros brother ajuda, já que enquanto líder levou todos para comer e desfrutar do quarto do líder.

“Eu já proporcionei uma ótima experiência para todo mundo que estava na xepa. Eu já levei todo mundo para algum lugar. Todos que estavam na xepa eu levei para o cinema, para o almoço ou para o VIP”, disse aos demais participantes.

A fala da moça irritou Gil do Vigor e ele soltou o verbo durante o programa: “É muito importante ser claro aqui. ‘Ah, porque levou para o cinema, levou para isso, levou para aquilo’, isso não importa. Eu não vou passar pano aqui não, porque o certo é o certo. Você levou porque quis, meu amor. Ninguém lhe obrigou, ninguém chegou e mandou você colocar não”, disse Gil.