Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, segue em coma, mas está estável

Um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, informou que foram afastadas hipóteses de doenças infecciosas. O relatório foi liberado na manhã deste sábado.

A cantora segue em coma na UTI do Hospital Primavera, em Aracaju, capital do estado do Sergipe. Ela foi internada no dia 11 de fevereiro. Segundo o site G1, Paulinha apresenta estado clínico estável, sem precisar fazer uso de medicamentos para manutenção da vida.

Confira o boletim na íntegra:

Aracaju/SE, 19 de fevereiro de 2022, às 11h Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, segue em unidade de terapia intensiva em coma.Mantém estabilidade clínica, sem necessidade de drogas para manutenção de vida.Destacamos que após a investigação com exames complementares foram afastadas doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade. Dr. Ricardo Leite- CRM 3355 Diretor Técnico do Hospital Primavera Dr. André Luís Veiga de Oliveira -CRM 2499- RQE 2825 Médico Intensivista do Hospital Primavera

Entenda o caso

Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, passou mal e foi internada no final da semana passada, quando voltava de uma turnê em São Paulo no início do mês.

Os primeiros boletins emitidos pelos assessores relatavam um problema renal da cantora, mas o quadro evolui e nesta quinta ela entrou em coma. A causa ainda não foi divulgada, mas na sexta-feira (18) integrantes do grupo chegaram a informar à imprensa que tratava-se de uma bactéria no cérebro.

O ex-marido da cantora, Marlus Viana, foi à televisão desmentir os boatos de que ela já teria tido morte cerebral. O depoimento dado para a edição sergipana do programa “Cidade Alerta”, da Record TV.

Na última quinta-feira (17), a cantora foi colocada em coma, por conta de instabilidade neurológica. A assessoria dela disse que está descartada a hipótese de morte cerebral e que a cantora está passando por um novo tratamento, que deve apresentar resposta a partir de segunda-feira (21).

Diante da quantidade de boatos anunciando a morte da vocalista, a banda Calcinha Preta emitiu um comunicado pedindo a todos que só aceitem como oficiais as declarações postadas no canal oficial da banda.

A cantora tem 43 anos de idade e é casada com o dançarino Clevinho Santos.

