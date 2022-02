Novela infantil ‘Poliana Moça’ ganha teaser e deve estrear em breve no SBT

Sophia Valverde é protagonista da novela "Poliana Moça", do SBT (Reprodução)

A espera pela novela “Poliana Moça”, do SBT, vai acabar em breve. A trama, que marca o retorno da dramaturgia inédita no canal de Silvio Santos, ganhou um teaser e já está sendo divulgada nas redes sociais e intervalos.

Na última semana, o SBT começou a veicular uma nova chamada da atração. O vídeo está focado em apresentar personagens como Helena (Luísa Bresser), Song (Bella Chiang), Chloe (Mariana Campolongo) e Pedro (Tavinho Martins). Além disso, o teaser confirma que a novela infantil chega ao canal em março, um mês antes do previsto.

Além destes personagens, o ator Giovanni de Lorenzi, que esteve na série “Desalma”, produzida para o Globoplay, estará no elenco da novela. No folhetim, ele dará vida a Luca Tuber, personagem que já foi interpretado por João Guilherme, que não renovou o seu contrato com o SBT.

Na primeira versão, o personagem, que entrou na trama por volta do terceiro mês de exibição, fazia par romântico com Mirela, personagem interpretada por Larissa Manoela, que atualmente está na novela “Além da Ilusão”, da Globo.

A novela infantil “Poliana, Moça” vai substituir a reprise de “Carinha de Anjo”, que atualmente ocupa o horário nobre das novelas do SBT. O elenco da nova trama conta com Dalton Vigh, Thaís Melchior, Murilo Cézar, Igor Jansen, Otávio Martins , Clarisse Abujamra, Marat Descartes e Lucas Burgatti, entre outros nomes.

Quem deixou o elenco?

Além de Larissa Manoela e João Guilherme, o elenco de “Poliana, Moça” teve outra baixa. O ator Luccas Papp, um dos destaques da novela infantil do SBT, não está mais na trama adaptada por Íris Abravanel. O ator que interpretou Mosquito, na primeira temporada da obra, acabou encerrando o seu contrato com a emissora de Silvio Santos.

Luccas Papp deixa o elenco da novela «Poliana Moça», do SBT (Divulgação/SBT)

Segundo ele, era “impossível continuar” na novela infantil. “Estou passando aqui só para comunicar de forma oficial que não estarei na segunda temporada de ‘As Aventuras de Poliana’”, escreveu o ator em seu perfil no Instagram.

Em 2019, Papp chegou a renovar seu contrato com o SBT para voltar a viver o personagem em “Poliana, Moça”, e até participou das primeiras gravações, mas acabou sendo dispensado no início da pandemia, quando as filmagens foram interrompidas.

