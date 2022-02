Longe de ‘Um Lugar ao Sol’, Andréia Horta é confirmada em série do Globoplay

Andréia Horta é um dos principais nomes da novela “Um Lugar ao Sol”, que atualmente está sendo exibida pela Globo, na faixa das 21 horas. No entanto, com as gravações encerradas, a atriz já tem um novo trabalho na emissora.

Longe da trama do horário nobre, Andréia Horta vai assumir um dos papéis principais da série sobre Chitãozinho e Xororó, que está sendo produzida para o Globoplay. Para o papel de Dona Araci, mãe da dupla sertaneja, ela mudou o visual e trocou o cabelo curto de Lara por fios mais longos.

Na série sobre Chitãozinho e Xororó, do Globoplay, Andréia vai fazer par romântico com Marco Ricca, que foi chamado para o papel de patriarca da família sertaneja. A atriz também vai atuar com os irmãos Rodrigo e Felipe Simas, que vivem os protagonistas da trama.

Vale lembrar que Marco Ricca também está no elenco da novela “Um Lugar ao Sol”, exibida na faixa das 21 horas, na Globo. Na trama, ele interpreta Breno, par romântico de Mariana Lima, que interpreta Ilana.

Rômulo Braga no Globoplay

Rômulo Braga foi escalado para o elenco de “O Jogo Que Mudou a História”, série sobre narcotráfico que está sendo produzida para o Globoplay e vai retratar a ascensão das facções criminosas no Rio de Janeiro.

Rômulo Braga entra em "O Jogo Que Mudou a História" (Reprodução)

Na trama, Rômulo vai interpretar um dos fundadores da Falange Vermelha. Inicialmente, o personagem estava destinado para Thomás Aquino, que acabou deixando a produção por causa da pandemia, que atrasou o andamento das gravações.

Criada por José Junior, que é fundador do AfroReggae, a 1ª temporada de “O Jogo Que Mudou a História” vai ser ambientada no período entre 1977 a 1989. A série pretende ainda incluir na série personagens das séries “A Divisão” e “Arcanjo Renegado”.

