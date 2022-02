Lindsey Pearlman, atriz de ‘Empire’, é encontra morta

Aos 43 anos, a atriz Lindsey Pearlman foi encontrada morta na última sexta-feira, 18, em Los Angeles, na Califórnia (EUA). Segundo informações do site Deadline, ela estava desaparecida desde o dia 13 de fevereiro.

O corpo foi encontrado por volta das 8h30 da manhã de sexta-feira, há poucos quilômetros do local em que foi vista pela última vez.

Em comunicado oficial à imprensa, a polícia de Los Angeles informou: “Hoje [18 de fevereiro], por volta das 8h30, policiais da área de Hollywood responderam a uma chamada via rádio para uma investigação de morte entre as avenidas Franklin e North Sierra Bonita. O departamento médico legista do condado de Los Angeles confirmou que era Lindsey Erin Pearlman. A causa da morte será determinada pelo legista”.

Lindsey ficou conhecida por atuar em séries como Empire, American Housewife, Chicago Justice, Selena: The Series e General Hospital.

LEIA TAMBÉM: Tico Santa Cruz decide se afastar de redes sociais: ‘Questão de saúde mental’

No Instagram, o marido da atriz, Vance Smith, lamentou e agradeceu a todos pelo amor e o esforço dos últimos dias.

Paulinha Abelha

O grupo de forró Calcinha Preta divulgou neste sábado um novo boletim sobre o estado de saúde da vocalista Paulinha Abelha, internada na última semana com um quadro renal grave que avançou para um estado de coma.

Por enquanto, segundo os médicos, foram afastadas as hipóteses de doenças infecciosas. Paulinha segue internada na UTI do Hospital Primavera, em Aracaju, em Sergipe.

O ex-marido da cantora, Marlus Viana, foi à televisão durante a semana para desmentir os boatos que se espalhavam pelas redes sociais de que ela já teria tido morte cerebral e dizer que ela continuava em tratamento intensivo.

De acordo com os últimos boletins divulgados, a cantora apresenta estado clínico estável, , sem precisar fazer uso de medicamentos para manutenção da vida.