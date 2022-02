Gusttavo Lima entra em conflito com time de futebol de Mato Grosso

Deu treta! O cantor Gusttavo Lima e o time de futebol Cuiabá entraram em um conflito nesta semana. As agendas de ambos estão se chocando no futuro uso da Arena Pantanal.

O artista está com um show marcado para o dia 23 de março o estádio, após várias remarcações. Ele leva à capital do Mato Grosso sua turnê “Buteco”, com seus lançamentos mais recentes.

Esse não seria um problema, não fosse um detalhe: dias depois, o Cuiabá fará sua estreia na Copa Sul-americana 2022.

O clube reprova a realização do show no estádio. Isso porque o estado do gramado pode ser prejudicado ao receber um show de tamanho porte.

“A empresa World Sports, responsável por cuidar do gramado do estádio, determinou em documento enviado ao clube que o tempo mínimo para deixar o local em boas condições é de 60 dias. A estreia do Dourado no torneio continental será no início de abril, tempo insuficiente para a recuperação adequada do local”, informou o clube, em nota de repúdio ao show de Gusttavo Lima.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já notificou o Cuiabá da possibilidade da Conmebol vetar o uso do estádio caso o show aconteça. Por outro lado, o Governo do Estado do Mato Grosso afirma que o espetáculo musical não vai interferir na realização do jogo, uma vez que fará a troca completa do gramado.

“O clube não acredita que duas semanas serão suficientes para recuperação do local. Além das condições do campo, o tapete que seria colocado para receber as 30 mil pessoas previstas para o evento prejudicaria gravemente o sistema de drenagem da Arena”, argumenta o Cuiabá na nota.

Leia também: Jade Picon já tinha ‘relação’ com cobra antes do BBB; entenda