Gil do Vigor desaprova fala de Jade Picon no BBB: ‘Não vou passar pano não’

Parece que Gil do Vigor desistiu de defender Jade Picon. Durante uma participação no programa “Mais Você”, da TV Globo, o economista reprovou completamente uma atitude da influenciadora na casa do “Big Brother Brasil”.

Talitha Morete e Fabrício Battaglini, que estão à frente do programa matinal durante as férias da apresentadora Ana Maria Braga, mostraram um momento da sister dizendo que precisava da compreensão dos outros brothers, após retornar para a xepa “falida”.

“Eu já proporcionei uma ótima experiência para todo mundo que estava na xepa. Eu já levei todo mundo para algum lugar. Todos que estavam na xepa eu levei para o cinema, para o almoço ou para o VIP”, disse Jade.

A fala da influenciadora causou revolta em Gilberto Nogueira.

“É muito importante ser claro aqui. ‘Ah, porque levou para o cinema, levou para isso, levou para aquilo’, isso não importa. Eu não vou passar pano aqui não, porque o certo é o certo. Você levou porque quis, meu amor. Ninguém lhe obrigou, ninguém chegou e mandou você colocar não”, disse Gil.

“Ela colocou porque ela quis e agora quer cobrar? Ela perde estalecas porque ela quer perder estalecas. Ela foi vip por duas semanas, foi líder, ganhou muito dinheiro e não sabe guardar? Me desculpa, mas eu tenho que dizer. Eu sou do certo”, completou.

Essa declaração mostra uma mudança completa no posicionamento do economista enquanto telespectador e torcedor do jogo do BBB. Na sexta-feira passada, dia 11, ele ficou ao lado da sister, após ela colocar o ator Arthur Aguiar no paredão.

“Independente se ela fez uma escolha certa ou errada, ela tomou uma decisão que movimentou a casa. ‘Ah, mas ele foi traíra ou não?’ Gente, é um jogo! A gente não queria ver movimento?”, defendeu Gil.

