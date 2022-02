Arthur vence Prova do Anjo no BBB e manda duas sisters para o Monstro

O ator Arthur Aguiar venceu a Prova do Anjo deste sábado (19) no “Big Brother Brasil”. A dinâmica foi disputada por todos os participantes da casa, exceto Lucas Bissoli, o atual Líder do jogo.

A prova consistia em um jogo de tabuleiro em que os confinados se deslocavam pelas casas, após jogavam um dado. O objetivo era chegar ao fim da rota, garantindo a vitória.

Arthur disputou os últimos momentos da competição com Larissa, Brunna Gonçalves, Natália e Linn da Quebrada. Na última jogada, ele e a cantora estavam na liderança - até que o ator finalmente venceu a disputa.

Ele recebeu R$ 12 mil para usar em produtos da C&A, marca patrocinadora da prova. Mas com a vitória, veio também a responsabilidade: o brother precisou indicar dois integrantes do jogo para o Castigo do Monstro.

Para esse momento, ele escolheu as sisters Larissa e Laís. O castigo dessa semana se chama “Fita Cassete e Lápis” e fez com que elas perdessem 300 estalecas - o dinheiro do jogo.

A dinâmica funciona da seguinte maneira: ambas precisarão vestir uma fantasia de fita cassete e revezar entre si um toca fitas no gramado da casa. Enquanto isso, a outra pessoa deve carregar um lápis gigante consigo a todo momento, até que esta vá para o gramado.

Após vencer a Prova do Anjo, Arthur Aguiar se deitou no gramado e agradeceu a Deus. Ele também ficou emocionado com a possibilidade de ver a filha. “Estou com muita saudade dela”, disse, sozinho.

As duas castigadas não foram a única opção de Arthur: momentos depois, ele disse a Gustavo - que entrou no jogo após a Casa de Vidro - que pensou em colocá-lo no Castigo do Monstro dessa semana.

