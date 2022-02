Adriana Lima anuncia gravidez do terceiro filho com vídeo no TikTok

A modelo Adriana Lima, de 40 anos, está grávida. Nesta sexta-feira, 18, ela usou o perfil no TikTok para anunciar que está esperando um filho com o produtor cinematográfico Andre Lemmers III.

A top model brasileira já é mãe de dois filhos e decidiu inovar na revelação da gravidez para o namorado.

Em primeiro vídeo publicado no TikTok, ela conta que o namorado gosta de assustá-la em todos os lugares. “No banheiro, em casa, no museu, antes de sair pra trabalhar, no jardim. Hoje eu me vinguei!”, escreveu Adriana no vídeo, onde mostra o teste de gravidez positivo.

Adriana Lima nasceu em Salvador, na Bahia, e fez carreira internacional no mundo da moda ainda adolescente. Antes de engatar o relacionamento com Andre, a modelo foi casada com Marko Jaric (de 2009 a 2016), com quem teve duas filhas: Valentina, de 12 anos, e Sienna, de 9.

Já o bebê que está a caminho, de acordo com vídeo publicado pela modelo, deve nascer entre setembro e dezembro deste ano.

Sanidade Mental

Cantor Tico Santa Cruz (Reprodução / Instagram)

Tico Santa Cruz, vocalista dos Detonautas, anunciou nesta sexta-feira que vai abandonar as redes sociais temporariamente por razões de “saúde mental”.

O cantor disse que tem sido vítima de “quantidade imensurável de ataques, crueldade, incentivo à suicídio e crimes cometidos por pessoas que se dizem ‘cidadãos de bem’”. Diante disse, e com anuência médica, ele vai se afastar e só pretende manter seu Instagram ativo “com conteúdos leves e meus trabalhos para quem gosta de mim”, disse no anúncio.

Tico revelou que procurou ajuda médica e está atualmente em processo terapêutico. “A nossa sociedade está apodrecendo, as redes sociais ajudam muito intensificando o comportamento de manada. Chega um momento que, ou você se resguarda para se recuperar, ou caminha sem freio em direção ao abismo”, disse em sua última postagem.