3 destinos de férias desfrutados por Ana Maria Braga

Ana Maria Braga está de férias e longe dos estúdios da Globo, em São Paulo, onde comanda o “Mais Você”, a famosa, geralmente, prefere curtir os dias de folga com os filhos, netos e também algumas amigas.

De uns anos para cá, Ana Maria tem usado muito as redes sociais para mostrar aos fãs alguns momentos íntimos, que antigamente eram reservados apenas para quem estivesse ao lado dela no destino escolhido para aproveitar alguns dias longe dos holofotes. Confira abaixo alguns destinos de férias que já foram escolhidos por Ana Maria Braga!

Bahia

Ana Maria Braga durante viagem na Bahia (Reprodução/Instagram)

Em 2021, aos 72 anos, Ana Maria Braga viajou com toda a família para Barra Grande, na Península de Maraú, na Bahia, e mostrou aos fãs alguns dias de descanso.

Em post do Instagram, a apresentadora do “Mais Você”, da Globo, estava caminhando sozinha pela praia. Nos comentários, os seguidores elogiaram. “Corpo lindo”, afirmou um admirador. “Está linda”, reforçou outra fã.

Em outro momento compartilhado com os fãs, Ana escreveu: “Onde você se inspirava antes da internet? Estou me sentindo inspirada”. Nesta viagem, a famosa também apareceu em imagens com o filho, a nora e um dos netos.

França

Ana Maria Braga curte férias em Paris (Reprodução/Instagram)

Em 2019, Ana Maria Braga viajou para a Europa. Na época, a apresentadora da Globo tirou duas semanas de férias e foi para a França, onde aproveitou alguns dias em Paris e, depois, pegou um trem em direção a região de Borgonha, onde alugou uma embarcação e visitou diversas cidadezinhas da região francesa.

Costa Rica

Ana Maria Braga na Costa Rica (Reprodução/Instagram)

Outro destino escolhido por Ana Maria Braga para curtir as férias foi a Costa Rica. No destino, a apresentadora do “Mais Você”, da Globo, aproveitou os dias de sol ao lado dos netos e dos filhos.

Em uma das fotos divulgadas, Ana aparece tomando sol com as netas Maria e Joana. Elas ainda brincaram com as boias e a famosa escreveu: “Não resisti”. Na época, Ana foi substituída por Ana Furtado e Ricardo Pereira no comando do “Mais Você”.

