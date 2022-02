Uma mão lava a outra? Na Xepa, Jade pede ajuda a brothers e cobra gratidão

Depois de duas semanas do lado VIP, a a influenciadora digital Jade Picon foi parar essa semana na Xepa na casa do BBB 22 e tem pela frente dias difíceis.

Após Lucas se tornar o primeiro integrante do grupo Pipoca a vencer a Prova do Líder na noite da última quinta-feira (17), a sister se mostrou preocupada e conversou com alguns brothers na sala.

O grupo falava sobre quantas estalecas cada um tinha para o mercado. Laís, então, comentou que Jade era a única negativada. A resposta veio com tudo: “Já proporcionei uma ótima experiência para todo mundo que está na Xepa. Já levei todo mundo para algum lugar, ou para o cinema, ou para o almoço ou para o VIP... Está na hora de demonstrarem gratidão e me ajudarem”, disse Jade.

Jade ‘Piton’

As atitudes e comentários na casa fizeram com que Jade Picon perdesse muitos admiradores fora do programa e, de quebra, ganhasse um apelido: “Jade Piton”. O que poucos sabem, porém, é que a influenciadora já era “associada” a cobras antes mesmo de entrar para esta edição do BBB.

Muito antes de iniciar uma rivalidade com o ator Arthur Aguiar, Jade já tinha apreço por serpentes, tanto que chegou a lançar uma coleção de roupas com os animais como tema central, batizada de “Snake”, que significa cobra em inglês. Para quem não sabe, Jade é proprietária da marca Jade Jade.

É ela mesma quem desenha e cria as peças - e até modela. Em sua conta no Instagram, Jade posta com frequência seus looks autorais, inclusive os da linha Snake. As roupas são voltadas ao público jovem.

Era vontade da influencer, inclusive, desfilar alguns de seus looks dentro da casa mais vigiada no Brasil, porém a ideia foi vetada pela TV Globo.