‘Nos Tempos do Imperador’ fez Globo engolir a pior audiência da história

A novela histórica “Nos Tempos do Imperador”, escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, não agradou a audiência da Globo e, desta maneira, tornou-se a pior produção exibida na faixa das 18 horas dos últimos anos, assumindo o recorde negativo que era de “Boogie Oogie” (2014), com 17,4 pontos.

A trama que contou a história de Dom Pedro II (Selton Mello) e de toda a família real brasileira acumulou apenas 16,9 pontos de média geral ao longo de seus 154 capítulos, exibidos entre agosto de 2021 e fevereiro deste ano.

Na novela "Nos Tempos do Imperador", Pilar tenta fugir do campo de guerra (Reprodução/Globo)

O último capítulo da novela das 18 horas, exibido no dia 4 de fevereiro, registrou apenas 17,6 pontos de média na Grande São Paulo, algo muito ruim para o retorno das novelas inéditas da emissora carioca, desde o início da pandemia da covid-19.

Com resultados tão baixos, a novela “Nos Tempos do Imperador” derrubou em 13% os índices de audiência no horário. Sua antecessora, a reprise especial de “A Vida da Gente”, rendeu 19,4 pontos. Já “Éramos Seis”, a última trama inédita, antes da pandemia, ficou com 20,7.

Em 'Nos Tempos do Imperador", Alexandre Nero vive o vilão Tonico (Reprodução/Globo)

Em outros tempos, a Globo chegava a registrar números expressivos na faixa das 18 horas. A novela “Flor do Caribe”, por exemplo, ficou com 20,2. Já “Novo Mundo”, a primeira trama histórica produzida por Alessandro Marson e Thereza Falcão, teve 19,2, na edição especial e a exibição original ficou em 23,8 pontos.

Racismo nos bastidores?

Vinicius Coimbra, diretor artístico de diversas novelas da Globo, foi afastado de seu cargo e não estará mais trabalhando com a pré-produção de “Mar do Sertão”, próxima produção da emissora carioca. O afastamento temporário aconteceu após algumas atrizes denunciarem o profissional por racismo.

Segundo a denúncia, Coimbra estaria sendo acusado de segregação entre os atores da novela “Nos Tempos do Imperador”, que estava sendo exibida na faixa das 18 horas, na Globo. De acordo com as atrizes,o diretor artístico teve falas preconceituosas e os camarins eram separados conforme o tom de pele dos artistas.

Vinicius Coimbra e Selton Mello na novela Nos Tempos do Imperador.jpg (Reprodução/Globo)

De acordo com a Folha de São Paulo, a denúncia foi feita pelas atrizes Cinnara Leal, Dani Ornellas e Roberta Rodrigues, que faziam parte do elenco de “Nos Tempos do Imperador”. Agora, o departamento de compliance da Globo está averiguando o caso e os diretores Ricardo Waddington e José Luiz Villamarim foram avisados sobre as queixas.

A Globo disse que não comenta casos sob investigação de seu setor de compliance. Além da emissora, o diretor artístico Vinicius Coimbra, não vai comentar o assunto.

