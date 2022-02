Linn da Quebrada explica termo ‘hetero top’ para Lucas

Linn da Quebrada entra no camarote do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Com a entrada de Gustavo, o “hétero top do bem”, no “BBB 22″, da Globo, o termo virou um dos assuntos mais comentados na internet e, é claro, na casa do reality show. Quem estava curioso sobre a gíria foi Lucas, namorado de Eslovênia.

Em uma conversa com Linn da Qubrada, o brother pediu uma explicação sobre a definição e conceito do termo. “Lá fora, as pessoas me taxam de ‘hétero top’. Você acha que eu sou hétero top?”, questionou o estudante de medicina. Em seguida, Linn respondeu que sim.

Divulgação

Sem entender, Lucas questionou a amiga de confinamento: “E isso é positivo ou negativo?”. Mas ela serpondeu: “Isso é hétero top”. Ainda sem entender as razões, ele levantou o ponto que na internet as pessoas usam o termo de forma negativa, então, Linn relatou que não se relaciona facilmente com ‘hétero top’ porque, na maioria das vezes, eles a subestimam e são preconceituosos.

Insistente na conversa, Lucas perguntou: “Mas quando você fala hétero top você relaciona só a imagem da pessoa ou a forma de ser?”. Linn da Quebrada, então, esclareceu: “Você esteticamente, talvez, se eu te visse lá fora, eu te colocaria mais nesse lugar de hétero top”.

lucas: "às pessoas me taxam de hétero top cê acha que eu sou hétero top?"

linn: "unrrunh"

lucas: "isso é positivo ou negativo?"

linn: "isso é hétero top"



ALUGOU UM TRIPLEX KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

pic.twitter.com/QfuU4bRXgI — zoe¹³ 🦕 (@tuitazoe) February 16, 2022

LEIA TAMBÉM:

Linn da Quebrada seguiu falando para Lucas que o definiria como ‘hétero top’ fora da casa se julgasse a estética do brother. “O hétero top não está desligado do meio onde ele se insere, porque é justamente aquilo que você falou, a gente acaba se relacionando com pessoas que são iguais. É aquilo que eu chamo de ‘Pacto Narcísico’, a gente se relaciona quase com um espelho, com aquilo que é igual a gente”, finalizou a explicação.

Gustavo e o ‘hétero top do bem’

Gustavo Marsengo, que está na casa de vidro do “Big Brother Brasil 22″, mal foi anunciado pela direção do reality show e já está causando nas redes sociais, já que em sua apresentação ele se definiu como um hétero top do bem, no vídeo de inscrição.

Gustavo deixa a casa de vidro e entra para jogar no "BBB 22" (Divulgação/Globo)

“O hétero top pintado hoje pela ‘lacrolândia’ é uma pessoa branca, bem-sucedida e eu tenho orgulho de ser hétero top no meu conceito. Eu sou hétero e me considero top”, disse o curitibano, de 31 aos. No entanto, a afirmação não foi bem aceita pela audiência do “BBB 22″, que já deixou claro que pretende não deixar o participante entrar na casa do reality show.

Mas existe hétero top do bem? Oficialmente não, já que a expressão popular “hétero top” é geralmente usada para se referir a homens e de uma forma negativa. O termo também é usado para ironizar homens que precisam constantemente demonstrar sua masculinidade.

LEIA TAMBÉM: