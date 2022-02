Jade Picon já tinha ‘relação’ com cobra antes do BBB; entenda

Jade Picon perdeu o carinho do público e ganhou o apelido de “Jade Piton” nas últimas semanas. O que poucos sabem, porém, é que a influenciadora já era “associada” a cobras antes mesmo de entrar para o Big Brother Brasil.

Muito antes de iniciar uma rivalidade com o ator Arthur Aguiar, Jade já tinha apreço por serpentes. De certa forma, o apelido combinou com a sister - tanto é que os administradores de suas redes sociais abraçaram a nova alcunha.

Como a própria já disse no programa, ela tem uma marca de roupas, a Jade Jade. Entre croppeds, bodies e casacos, Jade Picon conta com uma coleção chamada “Snake”, que significa cobra em inglês.

Ela mesma quem desenha e cria as peças - e até modela. Em sua conta no Instagram, Jade posta com frequência seus looks autorais, inclusive da linha Snake. As roupas são voltadas ao público jovem.

Seja como for, Jade Piton tem potencial para se tornar um novo branding de sua marca, por que não?

Entenda o conflito com Arthur Aguiar

A polêmica começou após a famosa colocar Arthur Aguiar no paredão, há duas semanas. Antes da votação, Jade disse para Tiago Abravanel que teve um sonho com Arthur e que esse é um dos motivos para ter indicá-lo.

Ao encerrar o programa ao vivo, a influenciadora digital teve uma discussão com Arthur Aguiar, que questionou a atitude dela e, depois, ela subiu para o quarto do líder, onde permaneceu sozinha por um bom tempo, colocou música e abriu uma bebida.

“Deus do céu! Obrigada… A mim mesma! Ai, cara que momento! Que ótimo que eu consegui fazer o que eu queria. Segui meu coração, minha intuição e agora eu mereço uma musiquinha!”, falou Jade Picon.

Em seguida, começou a dançar sozinha ao som de “Successful”, de Ariana Grande, que tem um trecho que fala: “Hoje à noite, serei uma jogadora”.

Após as cenas irem ao ar, no Multishow e no Globoplay, os fãs do “BBB 22″ não curtiram a postura da líder e interpretaram como uma atitude “soberba” de Jade Picon, que agora ganha ares de vilã do reality show.

Para outros brothers, posteriormente, ela também disse que a decisão foi influenciada pelo fato de que o ator não comemorou sua vitória na Prova do Líder e ter ignorado ela pelo restante da semana. Para Jade, a atitude demonstrou uma relação de puro interesse, em que a amizade só era válida a partir do momento em que Arthur conseguisse algum benefício.

O ator negou essas acusações após um Jogo da Discórdia em que Jade explicou suas motivações a ele.

