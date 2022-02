Grey’s Anatomy: produtora revela que episódio 400 terá evento grandioso

Esta é a PÉSSIMA notícia que os fãs de Grey’s Anatomy receberam logo no começo de 2022 Reprodução - ABC

Os episódios 200 e 300 foram grandiosos e tudo indica que o 400, que acontecerá durante 18 temporada de Grey’s Anatomy, também fique a altura.

Ao menos é o que diz Krista Vernoff, a produtora do show.Ela foi questionada sobre o episódio. “Será um grande evento, eu acho”, revelou segundo o portal Vader News.

Ela ainda explicou que haverá fechamento de muitos ciclos dentro desse universo. Vale destacar que o episódio 300 foi uma homenagem aos personagens que partiram da série, incluindo Izzie, George e Cristina.

Fim de Grey’s Anatomy?

Nada disso, a série contará com a 19 temporada. “Eu não poderia estar mais animado por continuarmos contando as histórias de Meredith, Bailey, Richard e todos os outros médicos do Grey Sloan Memorial por mais uma temporada”, disse a criadora da série Shonda Rhimes na época.

Grey’s Anatomy: este é o erro grosseiro de Meredith que indignou os fãs

Um fã identificou que um erro que Meredith cometeu, durante Grey’s Anatomy, que poderia ter matado uma paciente na vida real. Apesar da série ter uma equipe que oferece assessoria médica, este erro não foi evitado.

Segundo o portal “Que Ver”, o caso ocorre quando Sylvia vai ao hospital por estar com um garfo enfiado no pescoço. A dr. Meredith então precisa remover o objeto, mas antes ela pede uma ressonância magnética.

Na vida real, isso teria matado a paciente. Isso porque a ressonância possui um grande ímã e o garfo teria sido arrancado do pescoço do paciente, causando sérios danos à área.

Isto é o que sabemos sobre o crossover de Grey’s Anatomy e Station 19

Dia 24 deste mês, os fãs poderão acabar com a espera para ver Grey’s Anatomy e Station 19. O crossover acontecerá no episódio 8, da 18 temporada, e já descobrimos alguns fatos para os mais ansiosos. Contudo, vale alertar que por aqui haverá alguns spoilers!

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

Será? Fãs acham que este personagem voltará para Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy: estas dois protagonistas são grandes amigos na vida real

Minha nossa! O futuro de Grey’s Anatomy será decidido por três pessoas

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.