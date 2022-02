Frozen, Star Wars e Game of Thrones viram concertos musicais em São Paulo

Osesp executando trilha sonora do filme "E.T. - O Extraterrestre" (Foto: Isadora Vitti/Divulgação)

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) apresenta uma série de concertos inspiradas em trilhas sonoras emblemáticas de filmes e séries de TV, entre os dias 24 e 27 de fevereiro.

“Frozen”, “Star Wars”, “Game of Thrones” e outras 14 trilhas famosas fazem parte da série. Os concertos acontecem na Sala São Paulo e unem o pop do cinema ao erudito da música.

“No ano passado fizemos uma espécie de retrospectiva do cinema mundial, com o cinema mudo, o italiano, o hollywoodiano... E havia também uma mistura com músicas de games. Para este ano pensamos em um programa mais temático, partindo de quatro blocos: Animação, Ação, Aventura e Ficção Científica”, explica o maestro Wagner Polistchuk.

“Sinfonia de Cinema” tem apresentação da cineasta Marina Person, que entre as músicas contará um pouco da história dos filmes e séries para os quais elas foram feitas.

Quem não puder comparecer, pode acompanhar a performance do dia 25 de fevereiro, às 20h30, que será transmitida ao vivo direto da Sala São Paulo, no canal oficial da Osesp no YouTube.

Os ingressos para o concerto “Sinfonia de Cinema” estão à venda no site da Sala São Paulo e custam entre R$ 16 (sábado e domingo de manhã) e R$ 28 (noturno e sábado à tarde).

A Sala São Paulo está localizada na Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, junto à Estação Júlio Prestes da CPTM.

Confira a lista completa de filmes que serão referenciados na série “Sinfonia de Cinema” da Osesp: