Fotos vazam no Twitter e mostram Michael Keaton com traje de Batman

Ele está de volta como o homem-morcego mais querido de todos os tempos! Michael Keaton tirou o uniforme de Batman do armário e fez uma aparição para as filmagens de ‘Batgirl’. Os fãs da conta do Twitter Batgirl Film News divulgaram as imagens e parecem ter sido feitas no set de filmagens do longa.

Nelas, é possível ver Michael Keaton no que parece ser uma atualização do traje de Batman do filme de 1989, que teve direção de Tim Burton. Veja abaixo.

Man, Keaton is still the GODDAMN BATMAN!



Here's the clearest shot of Michael Keaton's Batsuit on the set of #Batgirl



[📸©️ Alan Fettes] pic.twitter.com/fGgx0oXSrJ — Batgirl Film News 🦇 (@BatgirlFilm) February 15, 2022

Em dezembro do ano passado, tivemos a confirmação de que o astro retornaria ao seu papel imortalizado pela produção de Tim Burton. Ele estará ao lado da atriz Leslie Grace, que será a personagem principal no filme ‘Batgirl’. A informação foi confirmada pela Variety.

Embora os detalhes da trama tenham sido mantidos em segredo, o filme é centrado na heroína cuja verdadeira identidade é Barbara Gordon, filha do comissário de polícia de Gotham, Jim Gordon. A Warner Bros. ainda não comentou sobre a presença de Keaton no filme.

Conforme anunciado anteriormente, J.K. Simmons está voltando para interpretar Jim Gordon depois de interpretar o personagem pela primeira vez em ‘Liga da Justiça de Zack Snyder’. Brendan Fraser está interpretando o vilão Firefly, um sociopata apaixonado por pirotecnia.

‘Batgirl’ não tem uma data de lançamento exata, embora o filme esteja programado para estrear na HBO Max neste ano.

É também neste ano que Keaton será visto como Batman no filme ‘The Flash’. O filme, também terá Ben Affleck como Batman e trará Ezra Miller como o herói-título e está programado para estrear nos cinemas em 4 de novembro de 2022.