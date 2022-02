Fora do ‘Esquadrão da Moda’, Isabella Fiorentino fala sobre a nova temporada

Neste sábado (19), o SBT vai exibir o primeiro episódio do novo “Esquadrão da Moda” e quem espera encontrar Isabella Fiorentino no reality show vai levar um susto, já que o programa de moda contará com novos apresentadores.

Pelas redes sociais, a companheira de Arlindo Grund na atração comentou sobre a nova temporada e falou, também, sobre o período que passou comandando o programa. Em resposta ao diretor do canal, Fernando Pelégio, disse: “Quando entramos pra família, nos tratamos como família! Os melhores momentos da minha vida foram vividos aí!”, escreveu a famosa.

Isabella Fiorentino aproveitou para comentar sobre a amizade com Arlindo Grund, com quem comandou o “Esquadrão da Moda” por 12 anos, e as suas experiências. “A minha amizade com o Arlindo, o frio na barriga da estreia do ‘Esquadrão’, o nascimento dos meus filhos (nunca vou me esquecer do apoio que vocês me deram nessa época difícil da minha vida), a excitação de números expressivos no Ibope, os encontros com Silvio Santos”.

Vanessa Rozan e Rodrigo Cintra seguem no elenco do "Esquadrão da Moda", do SBT (João Raposo/SBT)

A modelo e apresentadora revelou também que assistia todos os programas e pensava em como melhorar sua performance na frente das câmeras. “Sim, eu assistia a todos os episódios do ‘Esquadrão’, atenta à todos os detalhes, sempre pensando em melhorar a cada dia! Amo muito vocês! O Esquadrão é um sucesso, e agora, serei uma espectadora (torcedora) do programa E agora vamos receber @renatakuerten e @lucasanderi com muito carinho e respeito, porque eles são feras no que fazem!”.

Novo ‘Esquadrão da Moda’

A nova temporada do “Esquadrão da Moda” estreia, neste sábado (19), às 21h30, no SBT. Reformulado, o programa será apresentado por Lucas Anderi e Renata Kuerten, que substituem Arlindo Grund e Isabella Fiorentino.

Para Gustavo Vaccari, diretor do reality show, o programa tem uma grande importância na vida dos brasileiros e, agora, seguirá com novidades. “É uma responsabilidade. Queremos trazer um frescor nesta temporada”, começou ele.

Lucas, Renata, Vanessa e Cintra comandam o "Esquadrão da Moda", do SBT (João Raposo/SBT)

No ar desde 2009, o “Esquadrão da Moda” continuará com a participação do cabeleireiro Rodrigo Cintra e da maquiadora profissional Vanessa Rozan, que são veteranos na atração. “O ‘Esquadrão’ sempre levou informações sobre moda para que as pessoas possam se adaptar e incluir na vida delas. O programa ajudou a tirar o perfil elitista da moda”, relatou Vanessa.

