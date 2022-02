Fora do ‘BBB 22’, Bárbara Heck se decepciona com os seus seguidores

Bárbara Heck foi a quarta eliminada do “BBB 22″ e, após deixar a casa do reality show da Globo, a gaúcha ficou decepcionada com os seus seguidores nas redes sociais.

Ao ser entrevistada por Rafa Kalimann, no “Rede BBB”, a modelo acabou descobrindo que o crescimento de seu perfil não foi tão grande quanto o esperado. “Vamos saber quantos seguidores você tem. Quantos você acha que ganhou?”, questionou Rafa.

Bárbara diz não se arrepender de alianças no BBB Instagram (Reprodução)

Em seguida, a eliminada do “BBB 22″ disse: “Acho que pelo menos 1 milhão! Olha, se eu não consegui 1 milhão é porque eu sou muito planta mesmo. Dai estarei decepcionada comigo mesmo. Ou com a edição desse programa”, prosseguiu.

Depois da declaração, a ex-BBB foi informada de que havia conquistado cerca de 1 milhão e 300 mil seguidores e, mesmo superando a sua meta, a influenciadora digital ficou desanimada: “Ah, mais ou menos! Tá!”.

A Bárbara reagindo aos seus seguidores e falando “mais o menos”



SOCORRO#BBB22 pic.twitter.com/sbsvekT6hT — DEUSA DA JUSTIÇA (@BBBbaiile) February 16, 2022

Além disso, ao saber que foi eliminada do reality show da Globo com mais de 86%, Bárbara Heck disse que não se arrepende das alianças que firmou na casa. “É o preço que a gente paga pelas alianças que a gente escolhe. E por circunstâncias do jogo também. Uma hora ia acabar acontecendo, poderia ser a Laís. Não me arrependo de nenhuma aliança ou amizade que eu tenha feito. Sei que cometi erros, mas não esperava ser perfeita”.

LEIA TAMBÉM:

Durante sua permanência no “Big Brother Brasil 22″, Bárbara se aproximou da influenciadora digital Jade Picon, que não vem agradando o público nos últimos dias com suas decisões e atitudes. Em conversa com o apresentador Tadeu Schmidt, a gaúcha disse que estava sentindo que seria a eliminada. “Não queria me despedir, mas estava me despedindo do pessoal. Senti que a Natália (Deodato) e o Arthur (Aguiar) ficariam. Mas é coisa do jogo”.

O paredão de Bárbara

Natália, Arthur e Bárbara se enfrentam no quarto paredão do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

O paredão desta semana entre Arthur, Bárbara e Natália movimentou as redes sociais em duas frentes: uma para acalmar o ator e outra pedindo a saída da amiga de Jade Picon.

A briga começou no último domingo (13). Douglas Silva ganhou a imunidade do anjo, dada por Pedro Scooby e Paulo André, que também ficou fora da eliminação.

Em seguida, Jade Picon, líder pela segundo semana consecutiva, votou em Arthur novamente, alegando que não queria um novo “inimigo”. Natália foi a mais votada pela casa e no contragolpe ela puxou Laís. Já Arthur levou Bárbara para o paredão.

LEIA TAMBÉM: