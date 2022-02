Euphoria: Zendaya revela qual a cena mais difícil de gravar e que a deixou com cicatrizes

Você imagina qual a cena mais difícil para Zendaya ao gravar os episódios de Euphoria? Embora a resposta possa variar, a atriz abriu o jogo em uma entrevista recente e compartilhou todos os detalhes. Quer saber mais?

Segundo detalhes do portal Nueva Mujer, a atriz falou sobre o tema em entrevista ao Entertainment Weekly e ressaltou qual foi a cena mais difícil em Euphoria 2, take este que a deixou com cicatrizes e hematomas. E, para quem está curioso, trata-se de um registro do episódio 5.

A cena mostra a mãe de Rue, Leslie, e sua irmã Gia, no momento em que descobrem que ela ainda está usando drogas, então a confrontam, take este que é marcado por gritos, choros e brigas.

“Foi tão intenso e assustador de enfrentar e, obviamente, incrivelmente desgastante emocionalmente, mas também fisicamente. Foi um dia muito difícil. Quer dizer, eu me bati. Ainda tenho algumas cicatrizes nas pernas e alguns hematomas”

Durante sua conversa com o portal, a atriz ainda acrescentou: “Eu me importo com Rue e odeio quando ela está com dor. Acho que em todo este episódio, há muita dor que vem à tona e também se cruza com seu isolamento, que é extremamente doloroso fisicamente”.

Embora o impacto da cena, Zendaya esclarece que não foi algo que a pegou de surpresa, isso pois já havia sido avisada sobre o assunto desde a primeira temporada.

“A ideia geral era sempre a mesma, isso é cortar diretamente em uma intervenção e depois continuar com Rue apenas destruindo sua vida, queimando e derrubando tudo para basicamente chegar ao fundo do poço”, relatou.

