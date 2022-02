Estes são os personagens históricos de ‘Vikings: Valhalla’

Com contagem regressiva para a estreia, a série ‘Vikings: Valhalla’ entrará no catálogo da Netflix no dia 25 de fevereiro. A nova série é derivada da aclamada ‘Vikings’, que teve sua sexta temporada incorporada ao catálogo da Netflix em dezembro do ano passado. O novo roteiro se passa 100 anos depois da série original, por isso está sendo considerado uma sequência. Veja abaixo o trailer.

A nova série se foca em três figuras históricas: Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir e Harald Hardrada. Situada no final da Era Viking, a série começa quando uma guerra se instala entre os vikings e os habitantes da Inglaterra. Os vikings disputavam o domínio de suas terras e as diferenças religiosas dividiam as famílias. A história conta que algumas pessoas se converteram ao cristianismo, enquanto outras se mantiveram firmes nos deuses nórdicos.

Leia também: ‘Vikings: Valhalla’: O que você precisa saber antes de ver a nova série

É nesse contexto histórico que se inicia a saga dramática criada por Jeb Stuart. Em uma entrevista recente ao Collider, ele revelou como um episódio histórico real inspirou os primeiros episódios da série.

As figuras históricas

Em ‘Vikings: Valhalla’ temos três personagens principais: Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir e Harald Hardrada. Segundo os historiadores, Leif Erikson, Filho de Erik, o Vermelho (que fundou a Groenlândia), foi o primeiro europeu a viajar para a América. Sua chegada ao que conhecemos hoje como Canadá antecedeu Cristóvão Colombo em cerca de 500 anos.

Freydís Eiríksdóttir, filha de Erik e irmã de Leif, era uma guerreira viking. Embora a História tenha poucos registros sobre suas façanhas, sabe-se que ela foi uma guerreira de muito sucesso e tão destemida quanto os seus colegas homens.

Harald Hardrada, também ficou conhecido pela História como Harald Sigurdsson, e já foi o rei da Noruega. Hardrada é caracterizado como “governante rigoso” e tentou não apenas governar sua terra natal, mas também desejava ser rei da Inglaterra. Sua morte é aceita por muitos historiadores como o fim da Era Viking.