Claudia Leitte aparece com visual futurista em capa de single

A cantora Claudia Leitte surpreendeu seus fãs com o lançamento da capa de sua nova música De Passagem, nesta quarta-feira, 16. Na imagem, em que só aparece o rosto da cantora, Claudia está careca em um visual futurista.

“De Passagem é o início de uma nova história. Deixa o sol nascer!”, escreveu a cantora na postagem. Os internautas aprovaram a capa da nova música: “Vai servir conceito, gosto assim”, “Avisa que é elaaa”, escreveram.

A canção fará parte do novo álbum de estúdio da artista, que tem previsão de lançamento para o segundo semestre deste ano, em comemoração aos 20 anos de carreira da artista.

De Passagem estará disponível nos aplicativos de música à 0h da próxima sexta-feira, 18.

Fim do namoro

Na última terça-feira, o cantor Kevinho usou suas redes sociais para informar o fim do namoro com a influenciadora digital Gabriela Versini, de pouco mais de dois anos. Gabriela também falou sobre o fim do relacionamento.

Nos stories de seu Insta, Kevinho escfeveu: “No futuro, quem sabe? Mas agora estamos em caminhos diferentes, mesmo que ainda moremos no coração um do outro”.

Gabriela repostou a declaração e comentou: ‘Obrigada por transformar a minha vida! Você vai estar para sempre no espaço mais lindo do meu coração.”

Em um vídeo, a influenciadora ainda disse que o relacionamento deu muito certo, mas que agora precisa focar em si mesma, em sua carreira e sua família. Ambos não deram mais detalhes sobre o motivo do término.

Paulinha Abelha está internada em estado grave

A cantora Paulinha Abelha, do grupo CAlcinha Preta, está internada em estado grave em um hospital de Aracaju, em estado de coma, de acordo com boletim divulgado nas redes sociais por seu marido.

Paulinha deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital com um quadro de problemas renais. Clique aqui para saber mais.