‘Café com Aroma de Mulher’ tem versão própria do golpista do Tinder

Golpista do Tinder é o novo documentário da Netflix que se tornou um sucesso incrível e tem atormentado as redes de comentários sobre os temas que trata.

Além disso, parece ter chamado a atenção de muitos fãs de ‘Café com Aroma de Mulher’ que começaram a fazer comparações entre as duas produções.

O Golpista do Tinder segue a história de Simon Leviev, que usou o aplicativo de namoro para tirar vantagem injusta de três mulheres.

Os milhões de fãs de ‘Café com Aroma de Mulher’, segundo o Publimetro, encontraram um personagem muito parecido com Leviev.

O personagem é Miguel Tejeiros que se dedica a realizar uma série de atos fora da lei para enganar as mulheres a fim de finalmente tirar seu dinheiro de maneira implacável.

Deve-se notar que Tejeiros não só atrai as mulheres para tirar o máximo de dinheiro possível, mas também aproveita e se interessa por seus familiares e amigos mais próximos, tornando-se extremamente implacável. É surpreendente como os fãs da novela de sucesso usaram as redes para se unirem a essa comparação.

