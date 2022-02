BBB 22: Nova liderança de Lucas pode colocar Tiago no paredão de domingo

Lucas conquistou a liderança do BBB 22 na noite desta quinta-feira, em uma prova que exigia certa habilidade e alguma sorte, e pode redefinir as forças do jogo no próximo paredão de domingo.

Na prova, os brothers deveriam jogar três bolas sobre um cano e acertar o gol ou uma das canaletas laterais, acumulando pontos, e Lucas bateu todos os outros candidatos, garantindo sua semana no quarto do líder.

Apesar da sua afinidade com o grupo masculino do jogo, ele já havia revelado durante a festa desta quarta para Gustavo sua intenção de voto, caso conquistasse a liderança.

“Tá ligado aquela pessoa que não vai? É a que vai”, disse Lucas para o brother recém chegado da Casa de Vidro.

“Na Prova do Anjo, que você ainda não estava aqui, a primeira pessoa sorteada a começar o jogo foi o Tiago. A primeira pessoa que ele tirou a placa quem foi? Eu! Rolou a votação no domingo, ele votou em quem? Em mim! Quem é meu voto se eu for Líder? Vai ser nele”, confessou.

NOITE LEGAL

Animada com a possibilidade de conquistar a liderança, Eslovênia disse antes da prova que queria muito ser as líder para “ter uma noite legal” com Lucas na cama de casal do quarto do líder.

Embora não tenha ganho a prova, Eslô ganhou a primeira pulseira de Lucas e ao que tudo indica as coisas vão esquentar embaixo dos edredons do quarto do líder durante a semana.

DINÂMICA DA SEMANA

O apresentador Tadeu Schimidt revelou durante o programa desta quinta-feira como será a dinâmica do BBB 22 nesta semana.

Nesta sexta-feira, o Big Fone vai tocar pela primeira vez durante a transmissão ao vivo do programa. Quem atender terá que indicar alguém imediatamente ao paredão.

Na próxima semana o paredão será novamente triplo. Além do indicado do Big Fone e do líder, a casa será dividida em três grupos e cada grupo indicará um participante do outro grupo. A prova bate volta terá que salvar dois brothers para formação do paredão.