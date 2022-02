BBB 22: No quarto do líder, Lucas e Eslovênia aproveitam embaixo dos edredons

Lucas e Eslovênia aproveitaram o conforto do quarto do líder nesta primeira noite para ter um pouco de privacidade e trocarem carinhos embaixo do edredon, no BBB 22.

Os dois comemoraram muito a liderança de Lucas conquistada nesta quinta-feira. Eslô já tinha avisado as amigas que se fosse líder iria “ter uma noite legal” com o ele na cama de casal. Não ganhou a prova, mas ganhou a noite legal.

E para aqueles que apostaram que o clima ia esquentar embaixo dos edredons a noite foi menos legal do que muitos queriam. Eles aproveitara para conversar sobre o jogo, se beijar e acariciar, mas não passou disso.

Eles até comentaram entre eles que estavam tendo muito controle naquele momento.

“Você teve mais controle”, diz Lucas para Eslovênia. “Estou me achando muito boa por isso”, respondeu a sister.

Prova do líder

A prova do líder desta quinta-feira foi um misto de habilidade e sorte. Os brothers tinham que atirar três bolas para que elas deslizassem sobre um grande cano e chegassem ao gol. Pontuava quem marcasse o gol ou caísse nas canaletas que marcavam pontos. Lucas se deu melhor na prova!

Sorte de uns, azar de outros

A liderança de Lucas pode dar uma reviravolta no jogo, já que ele já havia adiantado para Gustavo na quarta-feira que se fosse o líder mandaria Tiago Abravanel para o paredão de domingo.

“Tá ligado aquela pessoa que não vai? É a que vai”, disse Lucas para o brother recém chegado da Casa de Vidro.

“Na Prova do Anjo, que você ainda não estava aqui, a primeira pessoa sorteada a começar o jogo foi o Tiago. A primeira pessoa que ele tirou a placa quem foi? Eu! Rolou a votação no domingo, ele votou em quem? Em mim! Quem é meu voto se eu for Líder? Vai ser nele”, confessou.

Lucas se aproximou de Arthur nos últimos dias e o convidou para o quarto do líder. Essa aproximação pode romper com o mínimo de coesão que havia entre o grupo dos meninos dentro da casa, já que ele também criou proximidade com Gustavo, que pretende adotar sua própria estratégia na votação de domingo.