A nova série All of Us Are Dead, a mais recente produção de zumbis coreana da Netflix, rapidamente se tornou um grande sucesso internacional.

A produção mostra uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.

Crédito (Divulgação)

Ator precisou passar por grande transformação para estrelar série All of Us Are Dead da Netflix

E para a produção de All of Us Are Dead, o ator Im Jae-hyuk teve que ir além para interpretar o papel de Yan Dae-su na série da Netflix.

Como detalhado pelo site Cheat Sheet, ao fazer o teste para a produção, seu novo físico não se encaixava no visual que a equipe de produção tinha em mente para Dae-su.

Acreditando que Im era o par perfeito para interpretar o adorável personagem, a equipe pediu que ele ganhasse peso.

Como um ator dedicado, ele foi em uma missão para se parecer com seu personagem. Conseguiu ganhar 32 quilos para parecer com Dae-su.

O novo quadro do ator também está vinculado ao comentário social do K-drama sobre bullying e obesidade. A transformação acabou repercutindo nas redes sociais.

Ainda de acordo com as informações, o K-drama foi filmado há quase dois anos. Após as filmagens, Im Jae-hyuk voltou ao peso antigo, perdendo mais de 20 quilos.