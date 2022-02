10 festas de Carnaval em São Paulo que acontecem em fevereiro

“Ô abre alas que eu quero passar!” Foliões da cidade de São Paulo que se entristeceram com o cancelamento do Carnaval de rua ainda tem uma alternativa: as festas fechadas dos blocos.

Sem desfile no Anhembi e sem a possibilidade de pular o Carnaval nas ruas, os paulistanos estão se reunindo em clubes e baladas para comemorar a data. Diferentemente das ruas, porém, o rolê não é gratuito: cada casa cobra um preço distinto.

Nos últimos dois finais de semana de fevereiro, a capital paulista recebe diversas festas fechadas de Carnaval, em diversos pontos da cidade. Muitas delas têm origem nos próprios blocos, que já promovem eventos do tipo em outras épocas do ano.

O alerta, porém, é de que a população tome todos os cuidados necessários para evitar a disseminação de coronavírus, uma vez que ainda vivemos uma situação de pandemia. Isso significa isolamento total em casos de suspeita de covid-19 e seguimento dos protocolos sanitários em momentos fora de casa.

Confira 10 festas de Carnaval em São Paulo programadas para os próximos dias:

Leva Meu Coração (dia 19, a partir das 12h)

A festa do bloco Leva Meu Coração acontece no Memorial da América Latina, com foco no pagode. Se apresentam a banda Menos é Mais e o cantor Dilsinho. Os ingressos estão à venda no site do centro cultural e custam entre R$ 161 e R$ 287.

Memorial da América Latina - Avenida Mário de Andrade, 664 - Barra Funda

KiaMor (dia 19, das 14h às 2h)

O festival Kiamor está sendo promovido pelo bloco Vou de Táxi, no Kia Ora Bar. O grupo é reconhecido pelo seu clima saudosista e, neste ano, o foco são as músicas que forma hit dos anos 1990 e 2000. Os ingressos estão à venda neste site e custam a partir de R$ 60.

Kia Ora Bar - Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 377 - Itaim Bibi

Meu Viadão é Pop (dia 19, das 23h às 7h)

A festa é uma junção de eventos de dois blocos: Meu Santo é Pop e V de Viadão. O foco, claramente, é a música pop, em uma celebração da diversidade sexual e de gênero no Teatro Mars. Os ingressos estão à venda neste site e custam entre R$ 30 e R$ 60.

Teatro Mars - Rua João Passalaqua, 80 - Bela Vista

Carnaval Flutuar (de 25 de fevereiro a 1º de março, das 16h às 4h)

Procurando festa no fim de semana do Carnaval? A Casa Flutuar preparou cinco dias de folia, com atrações como Jeito Moleque, Bloco Me Esquece, Kekel, Ma-que Bloco, Haikaiss e Fodassy. Os ingressos estão à venda neste site e custam entre R$ 60 e R$ 290.

Casa Flutuar - Rua Clodomiro Amazonas, 896 - Vila Nova Conceição

Queermesse de Carnaval (dia 25, das 22h às 6h)

Como o próprio nome indica, a festa no Espaço Barra Funda é focada no público LGBTQIA+. Ela é uma junção dos blocos Minhoqueens, Meu Santo é Pop, Chacoalha Bichona, Desculpa Qualquer Coisa, VHS e Domingo Ela Não Vai e Lua Vai. Os ingressos estão à venda neste site e custam entre R$ 15 e R$ 40.

Espaço Barra Funda - Rua Barra Funda, 630 - Barra Funda

Carnaval na Cidade (de 26 de fevereiro a 1º de março, das 13h às 22h)

A festa reúne no Jockey Club os nomes da música brasileira que estão em alta no momento, como Pedro Sampaio, Thiaguinho, Zé Vaqueiro, Dennis, Durval Lelys, Ludmilla, Alok, Banda Eva, Luan Santana, Anitta, Jorge e Mateus e DDP. Os ingressos estão à venda neste site e custam entre R$ 390 e R$ 1326.

Jockey Club - Avenida Lineu de Paula Machado, 1263 - Jardim Everest

Minhoqueens (dia 26, das 15h às 5h)

A festa do tradicional bloco acontece no Club A, na zona sul, e reúne mais de 12h de shows, DJs e performances de drags queens. Os ingressos estão à venda neste site e custam a partir de R$ 30.

Club A – Alameda dos Aicás, 1642 - Indianópolis

Afrikaliente (dia 26, das 22h às 7h)

A principal atração da Afrikaliente Carnaval Afro é a ex-BBB Lumena Aleluia. A sister é uma DJ reconhecida na noite baiana e se apresenta no Paraíso Morumbi junto com Salu, Dagrace e Santinho. Os ingressos estão à venda neste site e custam entre R$ 40 e R$ 70.

Paraíso Morumbi – Rua Viriato Corrêa, 111 - Fazenda Morumbi

Samba do Sol (dia 27, das 14h às 23h30)

Para quem não abre mão do samba durante o Carnaval, a Casa das Caldeiras recebe uma programação surpresa com três shows e apresentações de DJs. Os ingressos estão à venda neste site e custam entre R$ 32 e R$ 40.

Casa das Caldeiras – Avenida Francisco Matarazzo, 2000 - Água Branca

Fervo das Gloriosas (dia 1º de março, a partir das 15h)

Gloria Groove e Ludmilla fazem uma festa de cima de um trio elétrico na área externa do Espaço das Américas. Ambas estão com lançamentos recentes: “Lady Leste” e “Numanice #2″. Os ingressos estão à venda neste site e custam entre R$ 70 e R$ 140.

Espaço das Américas - Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda

