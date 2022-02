Você shippa? Gustavo diz querer beijar Laís antes mesmo de entrar no BBB

Será que estamos vendo mais um casal surgir no BBB 22? Na última quarta-feira (16) rolou a Festa da Líder Jade Picon, em que Laís e Gustavo se aproximaram bastante, com direito a revelação do paranaense.

A médica chama o brother para conversar em um canto, e ele abriu o coração: “Eu já queria te beijar antes de entrar aqui. É verdade. Tu é uma das mulheres mais desejadas do Brasil. Estou falando”, afirmou.

“Que conversa... Vai, continua”, disse Laís. Gustavo, então, explicou: “Aqui, um beijo, um relacionamento, envolve outras coisas. Eu entrei aqui para fazer um jogo arriscado”.

Laís, por sua vez, disparou: “Pelo que estou vendo, seu jogo é igual ao meu e tu quer lascar o povo do meu quarto. Vou te falar um negócio de coração: você tem que tomar cuidado”.

O brother respondeu: “Eu sei. Por isso que eu estou medindo os meus atos”.

Eli e Natália se beijam mais uma vez

Enquanto Laís e Gustavo flertavam, Eliezer e Natália não perderam tempo e, mais uma vez, ficaram na pista de dança.

Eli e Natália se beijam mais uma vez Twitter (Reprodução)

Os dois se beijarem no lado externo da casa, mas a herpes bucal do publicitário forçou o casal a interromper o momento. A ferida começou a sangrar, e a dupla seguiu para a despensa

Chegando lá, Eli e Natália voltaram a se beijar, mas o clima não durou. A designer de unhas interrompeu a ficada para passar um antisséptico nos lábios do rapaz. “A gente não vai poder ficar beijando hoje não”, disse. “Não dá não”?, perguntou Eliezer.

A preocupação com a saúde, no fim das contas, ficou em segundo plano. O casal voltou à pista de dança e não resistiu, voltando aos beijos e carinhos.

