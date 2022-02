‘Um Lugar ao Sol’: Felipe desiste de ajudar a mãe após saber de mais um problema

Nos próximos capítulos da novela “Um Lugar ao Sol”, da Globo, Júlia (Denise Fraga) vai voltar a dar problemas para sua família. Tudo acontece na clínica de reabilitação em que ela foi colocada pelo filho Felipe (Gabriela Leone).

Ao buscar tratamento para o alcoolismo, a artista acabará tendo problemas, como o consumo ansiolíticos clandestinamente dentro da instituição. O fato será descoberto pelo filho, que acaba abandonado Júlia. Além disso, ela será flagrada arrombando a porta da secretaria da clínica. Confira abaixo o resumo dos capítulos desta semana!

Quinta-feira: 17/02

Na novela "Um Lugar ao Sol", da Globo, Bárbara fica entre a vida e a morte Bárbara (Alinne Moraes) (Reprodução/Globo)

Felipe desiste de ajudar Júlia, ao ficar sabendo por Ana Virgínia que a mãe foi flagrada arrombando a porta da secretaria da clínica. Nicole tenta conversar com Paco, mas o dublador não lhe dá ouvidos. Bárbara compra todo o estoque do livro de Janine na livraria. Bárbara diz a Paco que Nicole gosta do dublador. Christian/Renato avisa a Santiago que decidiu se separar de Bárbara e que gostaria de falar com o sogro sobre seu desligamento da Redentor. Ilana confessa a Rebeca que se apaixonou por Gabriela.

Sexta-feira: 18/02

Na novela "Um Lugar ao Sol", da Globo, Túlio e Ruth são vistos por mais pessoas (Reprodução)

Christian/Renato avisa a Bárbara na sessão de terapia que o casamento deles acabou. Elenice observa Christian/Renato com suas malas ao lado de Lara. Elenice conta a Teodoro que a Redentor está apoiando o restaurante de Lara. Lara diz a Christian/Renato que tem receio de ele não se acostumar com a vida simples. Noca contrata Aníbal para fazer o letreiro do restaurante. Roney pede uma chance para Stephany. Noca estranha quando Elenice pergunta se o restaurante é do Grupo Redentor.

Sábado: 19/02

Marieta Severo vive a cozinheira Noca, na novela "Um Lugar ao Sol", da Globo (Reprodução)

Bárbara e Nicole seguem o carro de Christian/Renato. Christian/Renato pede desculpas a Lara pela atitude de Elenice. Bárbara e Nicole veem quando Christian/Renato beija Lara. Nicole não deixa Bárbara ir ao encontro de Christian/Renato. Bárbara cobra de Elenice o fato de ela nunca ter dito à nora sobre o caso de Christian/Renato com Lara. Ravi fica comovido com o relato de Thaiane sobre seu pai. Thaiane experimenta o anel que Noca deu a Lara.

