Tudo o que sabemos sobre a segunda temporada de ‘How I Met your Father’

Desde novembro do ano passado estamos esperando ansiosamente pela estreia de ‘How I Met your Father’ no Brasil. Isso porque, neste mês, ficamos sabendo que a série, estrelada por Hilary Duff, só estaria disponível no streaming Hulu e que chegaria ao Brasil somente através do Star Plus em 9 de março.

Pois bem! Antes mesmo de vermos os episódios da série em território nacional, eis que sabemos da notícia da renovação da série. ‘How I Met Your Father’ foi tão bem que foi renovada para uma segunda temporada. E aqui está tudo o que sabemos sobre a segunda temporada!

Hilary Duff interpreta Sophie, que é parte de um grupo de amigos muito unidos: Jesse, Valentina, Charlie, Ellen e Sid. A série trata-se de uma narrativa de jovens adultos contada desde a perspectiva de Sophie no futuro, onde ela é interpretada por Kim Cattrall.

A série é um spin-off de ‘How I met your Mother’, mas trata-se de uma história independente e adaptada aos dias atuais. Ao contrário da série original, a primeira temporada foi criada para o streaming, sendo uma série mais curta, com apenas 10 episódios em vez de uma transmissão de 22 a 24, como foi a original.

Sinopse

Em um futuro próximo, Sophie (Duff) está contando a seu filho a história de como ela conheceu seu pai: uma história que nos catapulta de volta ao ano de 2021, onde Sophie e seu grupo de amigos unidos estão no meio de descobrir quem eles são, o que querem da vida e como se apaixonar na era dos aplicativos de namoro e das opções ilimitadas.

Trailer e data de estreia

Como a primeira temporada nem estreou em todos os países que deveria, é muito cedo para termos um trailer ou até teaser. Porém, é provável que tenhamos algo ainda em 2022, ou mesmo no início de 2023.

Como a data de estreia da primeira temporada aconteceu em 18 de janeiro de 2022, é provável que vejamos novos capítulos no início de 2023.