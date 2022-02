Tadeu Schmidt geme ao vivo no ‘BBB 22’ e vídeo viraliza nas redes sociais

Nesta semana, Tadeu Schmidt perdeu o time do intervalos do “BBB 22″ e acabou viralizando na internet. Ao pedir os comerciais, o apresentador do reality show da Globo acabou gemendo e o som pode ser ouvido por quem assistia o programa ao vivo.

Atentos, os telespectadores perceberam o vazamento de áudio e acabaram compartilhando a cena nas redes sociais: “Tadeu deu uma gemida quando foi pros comerciais… será que ele tá bem?”, questionou um fã do programa. Já outro escreveu: “Tadeu mandou uma gemidinha ali na hora do intervalo que eu ouvi”.

O momento compartilhado aconteceu antes da eliminação de Bárbara Heck, que deixou o “BBB 22″ com a maior rejeição, até agora, dentro da temporada. A amiga de Jade Picon e Laís Caldas deixou a competição com 86,02% dos votos válidos. O paredão foi disputado pela modelo e, também, por Arthur Aguiar e Natália Deodato.

LEIA TAMBÉM:

Após deixar o reality show, a gaúcha disse não se arrepender das alianças que firmou dentro da casa. Ao apresentador Tadeu Schmidt, ela afirmou acreditar que, de certa forma, as parcerias que firmou a tiraram da disputa. “Mas é o preço que a gente paga pelas alianças que a gente escolhe. E por circunstâncias do jogo também. Uma hora ia acabar acontecendo, poderia ser a Laís. Não me arrependo de nenhuma aliança ou amizade que eu fiz”, disse ela.

Tadeu Schimidt na piscina do "BBB 22", da Globo Tadeu Schimidt na casa BBB 22 (SERGIO ZALIS/Globo/Sergio Zalis)

Jade entra na onda

Além de Tadeu, a influenciadora Jade Picon esqueceu o microfone e virou piada nas redes sociais. A sister esqueceu de desligar o microfone enquanto usava o banheiro, e o barulho de um pum foi exposto ao vivo para todo o Brasil.

A cena aconteceu na terça-feira (15). Jade e Bárbara Heck, eliminada no mesmo dia, estavam conversando no quarto líder quando um som invadiu a programação. A internet, claro, não deixou passar em branco. Muitos se disseram “surpresos” por ricos também soltarem pum. No vídeo, é possível ouvir o som acompanhado de um gemido de alívio.

Vivi pra escutar o pum da Jade kkkkkkkkkk https://t.co/t2V9jVGLN2 — Keyser 🌻 (@KeyserLarissa) February 15, 2022

LEIA TAMBÉM: