Spotify confirma segunda temporada de podcast de Mano Brown

Um dos podcasts mais comentados do ano passado, “Mano a Mano” acaba de ganhar a confirmação de uma nova temporada. O programa é apresentado pelo rapper Mano Brown.

O podcast é exclusivo do Spotify, mas a direção direção criativa fica a cargo da Agência Gana e a produção da Mugshot e da Boogie Naipe. A transmissão é gratuita no serviço de streaming.

A primeira temporada estreou em agosto de 2021 e seguiu até dezembro. Foram 16 episódios, cada um com um convidado para debater temas como música, religião, esporte e política.

O podcast busca conversar com personalidades importantes de diferentes áreas, com o objetivo de ouvir e ser ouvido, ampliando o debate e a visão sobre tais temas.

O episódio com o ex-presidente Lula foi o mais escutado do Spotify Brasil em 2021. Também estiveram no programa Karol Conká, Glória Maria, Wagner Moura, Ludmilla, Dráuzio Varella, Vanderlei Luxemburgo, Taís Araújo e Lázaro Ramos.

Mano Brown é considerado um dos nomes mais relevantes da música brasileira. Ele é reconhecido por seu grupo de rap, Racionais MCs, que também inclui Ice Blue, Edi Rock e KL Jay.

Recentemente, o grupo foi confirmado como headliner do Palco Sunset do Rock in Rio, no primeiro “dia do rap” do festival carioca. Essa é a primeira vez que o quarteto se apresenta por lá.

No mesmo dia, também terá show de Criolo, Mayra Andrade, Xamã, Brô MC’s, Papatinho, N7NNON, MC Hariel e MC Carol.

Em 2019, os Racionais celebraram 30 anos de carreira. O grupo se reuniu para celebrar o momento nos palcos, mas tiveram que interromper as comemorações por conta da pandemia de covid-19 e os consecutivos cancelamentos de shows.

Ouça a primeira temporada do podcast “Mano a Mano”: