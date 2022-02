Sorriso Maroto faz show na Penha, zona leste de São Paulo

O grupo Sorriso Maroto segue com a turnê do projeto “A.M.A. - Antes que o Mundo Acabe”, gravado em fevereiro de 2020 em Alagoas. Dessa vez, o show acontece na Penha, em São Paulo.

O álbum dos pagodeiros surgiu a partir de experiências pessoas do vocalista Bruno Cardoso, aliado do desejo do grupo de viver em um mundo melhor. Ao todo, o DVD conta com 20 faixas, sendo 12 músicas inéditas. O espetáculo teve direção e cenário da UnicFilm, por Fernando Trevisan.

“Gravamos esse projeto em fevereiro de 2020, antes de tudo acontecer e só agora estamos falando sobre a retomada. Estamos muito felizes com a volta e não vemos a hora de viajar o Brasil todo de novo, levando música e alegria para um recomeço geral”, conta o cantor.

Além das inéditas do último trabalho, o show traz ainda clássicos do grupo, que já tem mais de 20 anos de carreira, e até mesmo covers como “Primeiros Erros”, sucesso conhecido pelo grupo Capital Inicial.

Além do álbum, o grupo lançou também o projeto “Juntos”, uma parceria entre Sorriso Maroto e Dilsinho. Paralelamente aos shows do grupo, esse projeto também tem uma turnê Brasil a fora, chamada “Tour 2022″, com 10 shows e a gravação de um DVD.

Sorriso Maroto se apresenta no próximo sábado (19). Os ingressos estão à venda no site da Ticket360 e variam entre R$ 40 e R$ 70. Para esta apresentação, a organização disponibiliza ingresso duplo: ao comprar uma entrada, outra já é oferecida automaticamente, para levar um amigo. Essa condição é válida somente para entradas inteiras.

A apresentação será realizada na casa de shows Destino Country, que está localizada na Avenida Doutor Assis Ribeiro, 4777 - Penha. O espaço abre a partir das 22h.

