‘Quanto Mais Vida Melhor’: Paula descobre nódulo no seio fica preocupada

Nos próximos capítulos da novela “Quanto Mais Vida, Melhor”, da Globo, Paula (Giovanna Antonelli) descobriu um nódulo no seio, mas sua médica explica que ela não corre risco de vida. No entanto, a empresária usa o resultado médico para voltar ao seu posto na empresa.

Ao conversar com Carmem (Julia Lemmertz), que roubou tudo que tinha, ela acaba mentindo e afirma ter apenas seis meses de vida. Neste momento, a dona da Wollinger fica com pena da rival e aceita o pedido de trégua. Além disso, a vilã decide dar um cargo para Paula.

Na novela "Quanto Mais Vida, Melhor" Giovana Antonelli interpreta Paula (Globo/João Miguel Júnior)

Sabendo da novidade, Marcelo (Bruno Cabrerizo) não esconde a empolgação e aplaude o retorno triunfal de Paula. Confira abaixo o resumo dos capítulos desta semana!

Quinta-feira: 17/02

Em "Quanto Mais Vida, Melhor", Carmem e Paula vivem brigando por poder (Divulgação/Globo)

Rose recusa o pedido de Guilherme e decide lutar para ficar com Neném. Flávia e Cora são inocentadas. Paula exige que Marcelo a ajude. Guilherme apoia o fim do namoro de Tigrão. Odaílson leva Daniel até a Tijuca. Guilherme vai atrás de Daniel. Ingrid vê Flávia e Murilo se beijando e conta para Gabriel. Neném consola Tina. Rose questiona Nedda sobre o casamento de Neném e Paula. Teca aponta para Cora o homem que ela precisa enganar. Neném procura Tigrão. Guilherme vê Flávia com o vestido de Rose. Paula encontra Rose conversando com Nedda.

Sexta-feira: 18/02

Em "Quanto Mais Vida, Melhor", Paula precisará fugir de alguns bandidos (Reprodução/Globo)

Paula discute com Rose. Tigrão enfrenta Neném. Guilherme fica encantado ao ver Flávia com o vestido de Rose. Chicão registra Cora colocando algo na bebida de Jonas. Odete entrega o anel de Flávia para Juca poder jogar. Rose vê Guilherme e Flávia se beijando. Celina flagra Daniel com Tetê no Karaokê. Flávia discute com Guilherme. Cora tira fotos comprometedoras de Jonas. Neném vai embora e Roni decide conversar com o irmão. Tigrão chora por causa de Tina. Paula perde a foto de Celso. Neném e Guilherme se desfazem de pertences de Rose. Flávia descarta seu vestido.

Sábado: 19/02

Caio Manhente é dono de um bar de luxo em "Quanto Mais Vida Melhor" (Divulgação/Globo)

Leco e Neco invadem o apartamento de Juca. Joana e Carmem discutem por causa de Marcelo. Carmem convence Gabriel a se vingar de Flávia. Paula aconselha Ingrid a lutar para ficar com Murilo. Odete e Juca confessam a Flávia que venderam o anel que Gabriel havia lhe dado. Carmem se insinua para Chicão. Soraia provoca Tina. Roni chantageia Jonas. Teca coloca o líquido adulterado na água de Neném. Cardoso reclama da Juíza escolhida para cuidar do caso de Guilherme. Gabriel oferece um emprego para Juca. Flávia procura Rose. Guilherme vai ao encontro de Tigrão. Teca entrega para Neném a garrafa com a água adulterada.

