Preocupado, Eliezer pergunta se herpes pode espalhar para região genital

A herpes do Eliezer está mais em evidência do que muitos participantes do BBB 22. Ontem, o publicitário perguntou aos colegas se existia alguma possibilidade de sua infecção se espalhar para a região genital.

O assunto começou quando Eliezer estava procurando a pomada para tratar a ferida. “Cadê a pomada de boca?”, perguntou.

Nesse momento, Vyni chamou a atenção de Eli. “Você não usa pomada que preste. Você não bota todas as vezes que é pra botar”, disparou.

Foi quando Eliezer revelou sua preocupação: ”Estou com medo de agora dar no pinto”, disse, deixando todos ao redor espantados. “O que?”, se assustou Tiago Abravanel. “Estou com medo de dar no pinto agora”, repetiu. “Porque herpes não dá no pinto, né? E na vagina? Não sei? Tudo acontece comigo!”, completou.

Vyni respondeu: ”Não. Herpes bucal é uma coisa, genital é outra”. Eli seguiu inseguro e Bruna deu a ideia: “Cadê a Laís pra gente saber?”. Laís é médica dermatologista.

Herpes e pegação

A herpes de Eliezer e Natália não foi impedimento para ele e a sister Natália voltarem a se beijar onte, na Festa da Líder Jade Piton.

O casal trocou carinhos no lado externo da casa, mas foi justamente ela - a herpes - que forçou a dupla a interromper o momento. A ferida começou a sangrar, e a dupla seguiu para a despensa.

Eli e Natália se beijam mais uma vez Twitter (Reprodução)

Chegando lá, Eli e Natália voltaram a se beijar, mas o clima não durou. A designer de unhas interrompeu a ficada para passar um antisséptico nos lábios do rapaz. “A gente não vai poder ficar beijando hoje não”, disse. “Não dá não”?, perguntou Eliezer.

A preocupação com a saúde, no fim das contas, ficou em segundo plano. O casal voltou à pista de dança e não resistiu, voltando aos beijos e carinhos.

