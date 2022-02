Namoro de Kevinho e Gabriela Versiani chega ao fim

O cantor Kevinho e a influenciadora Gabriela Versiani anunciaram nesta terça-feira, 15, que terminaram o relacionamento deles de pouco mais de dois anos. Ambos deram a notícia em suas redes sociais.

“Em respeito a todos os fãs do casal e a todo esse tempo que eu vivi ao lado da Gabriela, eu venho anunciar o fim do nosso relacionamento! Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de dois anos juntos. Nosso ciclo chega ao fim, porém o respeito e o carinho por ela vão ser eternos em meu coração! Desejo tudo de melhor na vida dela hoje e sempre, ela é uma mulher incrível, e eu sou muito grato por tudo que vivemos. No futuro, quem sabe? Mas agora estamos em caminhos diferentes mesmo que ainda moremos no coração um do outro. Amo você, @gabrielaversiani. Com carinho: Kevin”, escreveu o cantor.

Em uma postagem nos stories, Kevinho escreveu: “No futuro, quem sabe? Mas agora estamos em caminhos diferentes, mesmo que ainda moremos no coração um do outro”.

Gabriela repostou a declaração e comentou: ‘Obrigada por transformar a minha vida! Você vai estar para sempre no espaço mais lindo do meu coração”.

Em um vídeo, a influenciadora ainda disse que o relacionamento deu muito certo, mas que agora precisa focar em si mesma, em sua carreira e sua família. Ambos não deram mais detalhes sobre o motivo do término.

BEIJÃO

Pabllo Vittar e Márcio Victor, vocalista da banda Psirico, protagonizaram uma cena de tirar o fôlego durante apresentação no show “Ensaios da Anitta”, no último sábado (12)e levaram o público à loucura.

Tudo por conta de um beijo que deram ao final da canção “Parabéns”, que têm em parceria.

Em seus stories, a cantora compartilhou foto ao lado do artista e o chamou de “marido”. Veja a imagem que mexeu com os fãs dos artistas:

Pabllo Vittar e Psirico. 🥵 pic.twitter.com/1myLkU5LPU — Pabllo Access (@PablloAccess) February 13, 2022

LEIA TAMBÉM: