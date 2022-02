Fundação do Príncipe Charles está sendo investigada pela polícia

A fundação de caridade The Prince’s Foundation, mantida e liderada pelo príncipe Charles, está oficialmente sob investigação policial. Segundo informações da BBC de Londres, nesta quinta-feira, 17, a Polícia Metropolitana (Met Police) abriu uma investigação sobre a fundação do futuro rei do Reino Unido sob acusações de que fundação de caridade teria oferecido honrarias a um magnata saudita.

A Polícia Metropolitana está investigando a fundação sob suposta fraude à Lei de Honras (Prevenção de Abusos) de 1925.

A Clarence House, residência e marca da Coroa por trás do príncipe Charles, reiterou de que ele “não tinha conhecimento da suposta oferta de honras ou cidadania britânica com base na doação para suas instituições de caridade”. Fontes da realeza dizem que é a instituição de caridade, e não o próprio Charles, que está sob investigação, segundo o News.Au.

Entenda o caso

Uma denúncia, feita pelo grupo britânico Republic, encaminhou à Scotland Yard documentos que indicariam que o príncipe Charles e seu antigo assessor teriam violado a Lei de Honras (Prevenção de Abusos) de 1925.

Segundo os documentos, um ex-assessor de Charles teria coordenado o apoio a uma homenagem a Mahfouz Marei Mubarak, um magnata saudita, após este ter feito uma doação bilionária à fundação do príncipe. Este apoio teria sido dado a partir de uma homenagem pública a Mahfouz que teria recebido também ajuda para garantir a cidadania do Reino Unido e um título de cavaleiro.

O ex-assessor de Charles, Michael Fawcett, pediu demissão em setembro do ano passado, quando os documentos vieram à tona pela primeira vez. Ele era executivo-chefe da The Prince’s Foundation.

Em 2003, Michael foi inocentado de denúncias de má conduta financeira sobre a venda de benefícios reais e foi nomeado executivo-chefe da Prince’s Foundation em 2018, após uma reorganização das instituições de caridade de Charles.

Um porta-voz da The Prince’s Foundation disse anteriormente: «A Fundação do Príncipe leva muito a sério as alegações que foram recentemente trazidas à sua atenção e o assunto está atualmente sob investigação. Estamos extremamente orgulhosos do trabalho de caridade da The Prince’s Foundation e do impacto positivo que isso tem sobre os nossos beneficiários em todo o Reino Unido e em todo o mundo. Nossos programas de educação e treinamento, em particular, beneficiam mais de 15.000 pessoas todos os anos e fornecem aos nossos alunos as habilidades e a confiança necessárias para conseguir emprego ou iniciar seus próprios negócios”.