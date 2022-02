Ferrugem faz show em São Caetano do Sul neste fim de semana

O cantor Ferrugem leva ao público de São Caetano do Sul, cidade da região metropolitana de São Paulo, seus principais sucessos musicais. O show acontece neste domingo (20), na Arena São Caetano.

O projeto mais recente do cantor é o “Ferrugem em Casa”, em que reuniu seus principais sucessos com canções inéditas para uma gravação ao vivo, realizada no Mirante Dona Marta, cartão postal da cidade do Rio de Janeiro.

O álbum foi dividido em dois blocos e conta com a participação de Thiaguinho, Xande de Pilares, Tierry, Vitão e Rael. A segunda parte foi lançada na última sexta-feira (11).

No total, foram 25 músicas, entre novas e clássicos do cantor. O projeto foi gravado em DVD e também conta com uma série de vídeos, disponíveis no canal oficial do cantor no YouTube.

No ano passado, Ferrugem atingiu um bilhão de streams no Spotify. O cantor é referência quando o assunto é a nova cena do pagode e do samba - assim com Dilsinho e Mumuzinho. Ele coleciona parcerias com grandes nomes do sertanejo, do funk e do pop brasileiro.

Em uma de suas últimas parcerias, ele contribuiu com a ex-BBB Flay para o lançamento de “Céu Azul”, ao lado da ex-RBD Dulce María.

Recentemente, o cantor gravou um projeto exclusivo para a Amazon Music, em que faz versões acústicas e praianas das músicas É Dor que Não Passa”, “Pirata e Tesouro”, “Tristinha” e “Eu não Sou de me Entregar”, além de uma nova versão para “Termina Aqui”, de Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho. Elas foram reunidas no EP “Luau Amazon Music”.

Os ingressos da apresentação de Ferrugem em São Caetano estão à venda no site da Ticket360, com preços que variam entre R$ 40 e R$ 150. No domingo, a Arena São Caetano abre às 13h e fecha às 22h. O espaço está localizado na Avenida Goiás, 118 - Santo Antônio.

