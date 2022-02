Estes são todos os detalhes dos novos pôsteres da 4ª temporada ‘Stranger Things’

Um anúncio quase fez todos os nerds surtarem nesta quinta-feira, 17. No bom sentido, claro! A Netflix revelou mundialmente os novos pôsteres da 4ª temporada de ‘Stranger Things’ e fez anúncios importantes sobre esta que deve ser a penúltima temporada das aventuras de Eleven e seus amigos de Hawkins.

O anúncio no Brasil veio acompanhado de um comunicado informal, assinado pelos irmãos Duffer, Matt e Ross Duffer, os criadores da série. Nele, os dois explicaram que a quarta temporada será lançada em duas partes: a primeira deve estrear dia 27 de maio e a segunda dia 1 de julho.

O lançamento já era esperado e ansiosamente aguardado pelos fãs da saga, uma vez que no ano passado tivemos muitas notícias e spoilers nas redes sociais sobre as gravações e até mesmo sobre os novos atores que chegam ao elenco, como a atriz Amybeth McNulty, a estrela de outra série da Netflix, ‘Anne with E’.

Outra informação importantíssima dada pelos irmãos Duffer é que ‘Stranger Things’ deverá terminar na quinta temporada. Os irmãos compartilharam ainda que esse sempre foi o desejo inicial dos dois. Em novembro do ano passado, a Netflix já tinha divulgado um trailer sobre a nova temporada. Veja abaixo.

Mas, nós te indicamos os detalhes que podem ter passado despercebidos por você no pôster. Afinal, é muita emoção para um nerd só!

Os personagens da 4ª temporada

O perfil da Netflix na gringa postou todos os pôsteres. Veja abaixo.

No primeiro, vemos claramente Jim Hopper (David Harbour), Joyce Byers (Winona Ryder) e Murray Bauman (Brett Gelman). Eles parecem estar em uma base militar na Rússia, confirmando o teaser anteriormente divulgado e a teoria dos fãs de que Hopper foi transportado para a Europa ocidental após o conflito no final da terceira temporada.

No segundo, tudo indica que parece ser uma imagem de Eleven (Millie Bob Brown), mas não sabemos ao certo onde ela está, porque o ambiente pode ser sua antiga escola em Hawkings ou mesmo a base de testes clínicos onde ela passou a infância, após ter sido separada da mãe. Mas, um detalhe chamou a nossa atenção: quando aproximamos a imagem, vemos o rosto de Eleven no que parece ter sido um erro de montagem da arte do pôster. Veja você também.

'Stranger Things' Foto: Divulgação

No terceiro pôster temos mais personagens: Max (Sadie Sink), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Steve Harrington (Joe Keery), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Erica Sinclair (Priah Ferguson), Nancy Wheeler (Natalia Dyler) e uma última figura, que pensamos ser a personagem de Amybeth McNulty. Mas não temos certeza sobre isso.

No quarto pôster temos Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Will Byers (Noah Schnapp) e outros dois personagens misteriosos, os quais não pudemos identificar e nem confirmar quem são.

Spin-off

Todo o sucesso da série nos últimos anos pode estar fazendo a Netflix pensar em um spin-off, ou seja, outra produção derivada de ‘Stranger Things’. A informação foi apurada pelas fontes do site especializado Giant Freakin Robot e garante que as fontes, “confiáveis e comprovadas”, informaram que a Netflix fará o anúncio em breve.

A fonte não foi capaz de averiguar se os criadores originais do programa, os irmãos Duffer, são os responsáveis pelo novo projeto, mas se sabe que eles já assinaram um acordo geral com a Netflix, o que dá pistas de que eles poderiam estar envolvidos no spin-off.

O Giant Freakin Robot especula que o roteiro do spin-off possa estar centrado em Eleven, personagem de Millie Bob Brown. “Onze é a escolha óbvia para um spinoff de ‘Stranger Things’. Ela é uma personagem popular que continua sendo uma escolha popular para fantasias de Halloween. Na terceira temporada de ‘Stranger Things’, vimos Eleven se aventurar sozinha. Isso nos deu algumas bases para estabelecer melhor o que poderia ser uma série spinoff seguindo Millie Bobby Brown, conforme ela sai pelo mundo e encontra outras pessoas como ela”.